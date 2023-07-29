Прогноз погоды на 29 и 30 июля в Кирове и Кировской области: грозы и до +35

Весь город как в огне, невыносимая жара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние июльские выходные обещают быть по-настоящему летними: тут и жара за 30 градусов, и дождик, и даже гроза!

«Комсомолка» делится данными синоптиков.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ

- Наконец-то погода порадует настоящей летней жарой! - пишут в Кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). - Хотя она и ожидается неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.

При этом не стоит забывать: местами в лесах ожидается высокая пожарная опасность. Плюсом МЧС объявило метеопредупреждение: 29 июля возможны ливни, грозы, значительное усиление ветра.

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ

В Кирове переменная облачность. Ночью и утром практически без осадков, температура до +19 градусов, слабый юго-восточный ветер.

Днем облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь и ветер скоростью до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до +30 градусов.

В районах облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшие дожди, температура от +15 до +20 градусов. Днем возможны кратковременные дожди и даже грозы, а столбик термометра покажет от +28 до +33 градусов. Ветер юго-восточный и южный, с порывами до 14 метров в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

В Кирове облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью и утром до +20 градусов, днем местами уже до +31 градуса. Ветер юго-восточный и южный, с порывами до 14 метров в секунду. Осадки возможны в течение всего дня. Ветер периодически тоже будет усиливаться.

В районах тоже ожидается облачная погода, местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный и южный, утром до 11 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду. Ночью температура ожидается на уровне +16… +21 градуса, днем - уже до +29… +34 градусов.

КСТАТИ

Именно в субботу, 29 июля, гостей принимает Истобенск на уже традиционном празднике огурца.

И вообще, летом событий немало - фестивали, конкурсы, акции и многое другое. Здесь можно найти подробную афишу от «КП - Киров».