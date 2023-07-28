Мог лишиться ноги: кировские врачи спасли мужчину с критической ишемией

Врачи выполнили реконструктивную операцию по восстановлению проходимости артерии без единого разреза. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи спасли мужчину от потери конечности. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

МОГ НЕ ИЗБЕЖАТЬ АМПУТАЦИИ

На днях к сосудистым хирургам Кировской областной клинической больницы обратился 74-летний мужчина. Он жаловался на сильные боли и онемения в ноге. Недуг позволял только хромать вместо полноценной ходьбы, а уснуть получалось лишь после приема обезболивающих и снотворного.

Врачи провели полное обследование и выявили критическое сужение правой поверхностной бедренной артерии, окклюзию (закупорку - Ред.) подколенной артерии на протяжении семи сантиметров. На стопе имелись ишемические проявления, отек, гиперемия пальцев, пульсация в правой нижней конечности ниже паховой складки отсутствовала. По словам самого пациента, он давно страдает сахарным диабетом. Вдобавок к этому оказалось, что он заядлый курильщик.

- Это состояние - критическая ишемия нижних конечностей. Если бы мужчина затянул с походом в больницу, на стопе развились бы трофические язвы, требующие длительного лечения, а в случае гангрены, ампутация была бы неизбежна, - пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии Михаил Мотовилов.

ОПЕРАЦИЯ БЕЗ РАЗРЕЗОВ

Критическую ишемию у пациентов с сахарным диабетом лечат в основном с помощью эндоваскулярного вмешательства. Оно помогает восстановить и улучшить кровообращение в артериях нижних конечностей. Такими методами лечения владеют три специалиста отделения сосудистой хирургии.

Врачи выполнили баллонную ангиопластику - реконструктивную операцию по восстановлению проходимости артерии. Она проводится под рентгенологическим контролем и позволяет максимально быстро пройти реабилитацию.

Сразу после вмешательства кровообращение в ноге восстановилось, а боли исчезли. На третьи сутки мужчину выписали домой под амбулаторное наблюдение хирурга по месту жительства.

КСТАТИ

Стоит отметить, что каждый год специалисты КОКБ выполняют более тысячи реконструктивных операций на артериях различных бассейнов. В 2022 году хирурги провели более 40 вмешательств пациентам с ишемической формой синдрома диабетической стопы.

Подобные случаи в Кировской области уже происходили и в текущем году. Так, в апреле мы писали о пациенте, который обратился за помощью из-за боли в ногах. Врачи выявили у мужчины поражение артерий нижних конечностей. Ему также провели баллонную ангиопластику, что позволило улучшить кровообращение.