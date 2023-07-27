«Такой глуши не видывал». К 170-летию писателя Короленко, сосланного на Вятку

В наших краях писатель провел несколько месяцев. Фото: РГАЛИ

27 июля исполняется 170 лет со дня рождения литератора Владимира Короленко.

ССЫЛКА ЗА ССЫЛКОЙ

Короленко родился в небогатой дворянской семье в Житомире в 1853 году. Учился в Ровенском реальном училище и Петербургском технологическом институте. Последний не окончил: не хватило денег. Перевелся в Петровскую земледельческую академию. Там будущий писатель увлекся идеями революционного народничества.

Участвовал в студенческих оппозиционных кружках. В итоге был отчислен и на год сослан под полицейский надзор в Кронштадт.

Вернувшись, поступил в горный институт в Петербурге, но не окончил и его: с братом весной 1879 года был выслан в город Глазов в Вятской губернии. Оттуда писал материалы в журнал «Слово».

Не раз писал жалобы на Глазовскую администрацию, за что был сослан еще дальше. В 1880-м Короленко разрешили ехать в Пермь, но после отказа от присяги Александру III последовала новая ссылка, на этот раз в Якутию.

После было еще немало ссылок. И еще больше очерков, рассказов, статей.

КАКОЙ ЗАПОМНИЛАСЬ ВЯТКА?

10 июня 1879 года Короленко прибыл в Глазов.

- Вот общий вид: река быстрая, берега круторазмытые, зеленые, лес на них протянулся, - ельник, - описывал город Владимир Галактионович. - У города берег высокий довольно. Церковь на нем торчит, другая тут же строится… […] Итак, река, лес, сеновал! Каково для здоровья после Питера? Забыл сказать - у хозяина лодка и невод. Катаемся и рыбу ловим.

В Глазове Короленко завел немало знакомств. Переписка с друзьями из Глазова продолжалась долгие годы после возвращения. К слову, здесь же Владимир Галактионович писал несколько рассказов.

После жалобы на администрацию Короленко отправили еще дальше - в Березовские починки (ныне деревня Ванино Афанасьевского района). Везли на санях 4 дня и 4 ночи. Это была настоящая глушь с непроходимыми болотами кругом.

Фото: Герценка

- Впоследствии мне довелось изъездить много русского света, - позднее писал Короленко. - Побывал я и в дальней Сибири, но такой глуши не видывал.

Писателя поселили в «курную избу» - дом, где печь топили по-черному. Люди в починках, по словам самого Короленко, «жили дико, но свободно». Православие здесь шло рука об руку с традиционными верованиями. Короленко считал местных жителей потомками ушкуйников. Сильное впечатление на Владимира Галактионовича произвела встреча с молодой сказительницей былин.

Именно воспоминания из починков легли в основу автобиографии Короленко «История моего современника».

На месте, где была изба Гаври Бисерова (в ней и жил Короленко), сейчас стоит памятник с портретом писателя. В деревне Ванино уже не первый год проходят Короленковские чтения.