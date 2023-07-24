Истобенский огурец 29 июля 2023 года: какая афиша у праздника, как добраться

Чемпионат по хрусту огурцом, концерты и ярмарка - будет все! Фото: Генриетта Евдокимова

Традиционный праздник под открытым небом «Истобенский огурец» в 2023 году пройдет в субботу, 29 июля.

«Комсомолка» делится программой фестиваля и советами, как до него добраться.

ПРОГРАММА ИСТОБЕНСКОГО ОГУРЦА 2023

Праздник пройдет в селе Истобенске (Оричевский район), на центральной площади.

Подзаголовок нынешнего фестиваля - «200 лет промыслу». Цель, по словам организаторов, - прославление уникальной техники засолки и хранения огурцов, характерной только для этого села.

Расписание на субботу, 29 июля 2023 года:

- 11.00 - начало ярмарки;

- 11.30 - «Большая истобенская прогулка» с прямой трансляцией в соцсетях;

- 13.00 - огуречное шествие и официальное открытие праздника;

- 14.30 - чемпионат по огуречному хрусту;

- 18.00 - концерт Семена Фролова;

- 19.00 - концерт кавер-группы «ЖARA.FM».

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В программе также выставка-продажа изделий народных промыслов, нон-стоп выступления солистов и коллективов на брендированной сцене, кулинарный фестиваль с участием кафе и ресторанов города Киров. Будет работать шатровый городок.

Возрастное ограничение мероприятия - 6+.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ИСТОБЕНСКА

Организаторы также поделились и возможными маршрутами, по которым можно добраться до «Истобенского огурца».

Без пересадок:

- Автобус Киров - Истобенск. Уходит из Кирова (с автостанции) в 6.35 и в 15.40 часов. Стоимость билета - от 300 рублей.

С пересадками:

- Электропоездом с вокзала в Кирове до Оричей. Отправление в 5.38, 7.27, 8.25, 10.20, 13.55, 15.55. Прибытие в Оричи - в 06.40, 08.17, 09.24, 11.21, 15.00 и 16.56 соответственно. Стоимость билета - 145 рублей.

- Далее - пересадка на автобус Оричи - Истобенск (от вокзала Оричей). Автобус уходит в 10.20, 12.05, 15.35 и в 17.15. Стоимость билета - 100 рублей.