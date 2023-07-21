В Кирове врачи обнаружили у 14-летней девушки раздвоение матки и влагалища

Редкую патологию диагностировали специалисты Кировской областной детской клинической больницы. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи выявили у девушки крайне редкое заболевание. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

В областную детскую клиническую больницу поступила 14-летняя девушка. В рамках профосмотра у нее выявили образование в малом тазу и отсутствие одной почки. Юной пациентке провели дополнительное обследование, в том числе магнитно-резонансную томографию. В результате у нее выявили весьма редкое заболевание - синдром Херлина-Вернера-Вундерлиха.

У девушки оказалось раздвоение матки и влагалища, причем одно из них не имело выхода. В текущем году у нее начались первые менструации, в результате чего аплазированное влагалище начало накапливать кровь. Это состояние крайне опасно для здоровья пациентки и может нанести непоправимый вред, в первую очередь, ее репродуктивной функции.

Отметим, что такие случаи - большая редкость в практике врачей. В Кировской области ежегодно выявляются не более одного-двух пациентов с такой патологией. Поэтому всех пациентов, в том числе и юную кировчанку, направляют в федеральный центр для проведения сложнейшей операции.

Специалисты в рамках операции создают окошко между двумя влагалищами, благодаря которому восстанавливается отток менструальной крови, а также профилактируется ее заброс в брюшную полость. Это позволит сохранить все репродуктивные органы, и в будущем девушки с такими врожденными заболеваниями смогут стать мамами.

- Сегодня в поликлиниках имеется высококлассное диагностическое оборудование, проводятся профосмотры и диспансеризация. Благодаря этому многие заболевания у маленьких пациентов вовремя выявляются и пролечиваются. В свою очередь, мы в детской областной больнице всегда на связи с коллегами и готовы провести все необходимое специализированное дообследование и лечение каждому ребенку. В данной ситуации именно командная работа и внимательное отношение позволили вовремя диагностировать и направить на лечение молодую девушку, - прокомментировала главврач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова.