65 лет назад в Кирове официально открыли телецентр

Телецентр возвели за два года. Фото: ЦГАКО

В субботу, 22 июля, телецентру в городе Кирове исполнилось 65 лет.

КОПИЯ СТАЛИНОГОРСКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА

Первый приемопередающий радиоцентр появился в городе 1 апреля 1943 года. Строили военные, после они же монтировали магистральные каналы радиосвязи внутри региона.

Именно в составе радиоцентра должна была появиться телебашня.

14 февраля 1956 года исполком Кировского горсовета решил определить место строительство телевизионного радиоцентра.

- Выделялся земельный участок в северной части 100-го квартала, восточнее площади Революции, ограниченный улицами Урицкого, Водопроводной, высоким берегом левой поймы реки Вятки и территорией школы руководящих кадров для колхозов области, - указано в материалах центрального госархива Кировской области.

Место выбрали неслучайно: ранее здесь были службы духовного училища. Старались провести параллель - было старое, патриархальное, царское. Сделать хотели новое, прогрессивное, советское.

Проект скопировали с телерадиоцентра в Сталиногорске (ныне - Новомосковск, Тульская область).

Минсвязи РСФСР утвердило проектное здание 19 мая 1956-го.

- Строили ударными темпами, - вспоминали сотрудники. - Молодежь приходила на стройку по комсомольским путевкам. Проводили и субботники. Достроили всего за два года.

ПЕРВЫЙ ПРОБНЫЙ СИГНАЛ

17 января 1958 года исполком Кировского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о создании студии телевидения. Она должна была делать программы, рассказывающие о Кировской области, транслировать фильмы, студийные спектакли, концерты, детские программы.

Первым диктором была Лилия Лиханова. Фото: предоставлено ГТРК

19 марта инженеры настроили передатчики и дали пробный сигнал на телевышку. Постепенно эфир сделали регулярным: трижды в неделю. Программу передач анонсировали по радио.

Кировчанам показывали студийные передачи о живописи, фильмы и мультики. К июлю сделали первые телепрограммы собственного производства, в частности, ежемесячный выпуск «Нашего края».

Телецентр официально сдали в эксплуатацию 22 июля 1958 года. Это второй день рождения предприятия, который в итоге стал главным «телепраздником» в истории региона. И с этого же дня телепрограмму стали давать в газетах.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛОСЬ ТВ ТЕХ ЛЕТ

Коллектив учился на ходу: за звук, картинку, тексты и ведение передач отвечали вчерашние сотрудники цирка, городских театров, газет. А выпускать планировали и научную, и общественно-политическую передачи, а заодно концерты и спектакли.

Поначалу большую часть времени кировчанам показывали специальную таблицу-сетку. По вечерам практически каждый день давали киножурнал, нередко ставили фильмы. Далее добавились «Наш край», выпуски о заводах и передачи для подростков. В первый год эфир шел не всю неделю, да и то не более 3 часов в день.

Почти 10 лет вещание было только местным, без центральных выпусков новостей и телепрограмм. Чаще всего с экранов кировчане наблюдали Лилию Лиханову - первого диктора кировского ТВ, супругу писателя Альберта Лиханова. Программа передач, новости, прогноз погоды, экстренные сообщения - все рассказывала она.