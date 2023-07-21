Как выбрать арбуз и дыню: советы кировчанам

Не берем на трассе, смотрим на хвостик, принюхиваемся. А дальше-то что? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как правильно выбрать арбуз и дыню - сладкие, сочные, вкусные? За советами мы обратились к региональному Роспотребнадзору.

Эксперты утверждают, что в последние годы отравления бахчевыми не фиксировалось. И тем не менее, кое-какие правила стоит соблюсти.

БЕРЕМ ХОРОШИЙ ЗРЕЛЫЙ АРБУЗ

Когда арбуз созреет, его корка станет твердой и блестящей. Так что ноготь, легко протыкающий его «кожу», говорит о неспелости.

Лучше брать арбуз с целостным покровом, ярким и контрастным цветом корки, светло-желтым или даже оранжевым пятном на боку. Усик и плодоножка должны быть сухими.

Если при ударе ладонью арбуз «вибрирует», согнутым пальцем - дает звонкий звук, то он готов к употреблению.

Не берите ни самый большущий, ни самый маленький арбуз: если все плоды на прилавке одинаково зрелые, они и размером отличаться не должны.

ВЫБИРАЕМ СЛАДКУЮ ДЫНЮ

Дыню присматриваем, руководствуясь примерно теми же правилами, хотя в алгоритме есть и различия.

Противоположная хвостику сторона должна быть чуть мягче. Если твердая - значит, еще недозрела.

Щелкните по плоду. Звук глухой? Берем!

От дыни должен исходить тот самый аромат. Если его нет - поищите другую.

ЕДИМ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

В арбузах и дынях много клетчатки и сахара. Малышам и людям с заболеваниями желудка, кишечника, поджелудочной железы их лучше есть понемногу.

Естественно, плоды перед употреблением нужно вымыть. Лучше теплой водой с мылом, чтобы снять все частички почвы и пыли, микроорганизмы. Тогда вам не грозят кишечные инфекции.

А чтобы их не было и после первого употребления, - разрезанные арбузы и дыни хранят только в холодильнике.

Разрезали плод и услышали кислый запах? Выбрасывайте, иначе отравление гарантировано.

Кстати, если в арбузе и есть вредные вещества, то больше всего их около корки. Отрезайте чуть шире - и не ошибетесь.

И да, лучше не брать дыни и арбузы где попало. Магазин, супермаркет - да. Крытая лавка - еще возможно. Открытый ларек на обочине или грузовик на трассе - точно нет.