Худшие дороги и лучшая молочка. Губернатор Соколов отчитался в работе за 2022

Соколов стал врио 10 мая 2022, а в сентябре выиграл выборы. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области отчитался перед депутатами Заксобрания региона в работе за 2022 год. «Комсомолка» приводит главные тезисы чиновника сокращенными цитатами. Спойлер: благо, обошлось без «наведения элементарного порядка».

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО

- многие предприятия испытали трудности с приобретением и поставками сырья и оборудования, обслуживанием производств, отгрузкой товаров. Разрушены действовавшие до того маршруты поставок. Но экономика устояла и дала рост на 0,7% к 2021-му.

- рост в базовых отраслях - промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

- 85 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал - рекорд, исторический максимум региона.

- произошла, хоть и сложная, адаптация к новым условиям. Индекс промышленного производства - 4-й в ПФО, 29-й по России.

- оборонных предприятий на Вятке стало 37, 10 из них - стратегические. Много новых кадров приняли заводы, но нужно еще.

- консолидированный бюджет дорос до 109,1 миллиарда рублей (+11%). Дополнительные собственные доходы - почти 9 миллиардов, федеральные средства - более 8 миллиардов.

- регион полностью избавился от банковских кредитов и помог частично заместить коммерческий долг муниципалитетам.

- бюджет поддержал аграриев, ресурсников, бойцов СВО, аэропорт Победилово, IT-компании.

- по молочке мы в лидерах по России. По урожаю зерна рост за 40%.

- нового монополиста типа «Кировлеса» нет и не будет. Регион, по мнению Соколова, становится инвестиционно привлекательным.

- в торговых партнерах Вятки 108 стран. Их интересуют наши химия, лес, металлы и продукты.

ЖКХ, ДОРОГИ, СТРОЙКИ

- весной 2022-го регион был в «красной зоне» по нескольким нацпроектам. Но ситуацию удалось выправить и даже получить на треть большее финансирование нацпроектов на 2023.

- конфликт старого правительства с застройщиками сошел на нет. Власти заново выстраивают отношения с компаниями. Саботажа аукционов на строительство социалки больше быть не должно.

- работали в режиме «ошпаренной кошки», тяжело подходили к отопительному сезону. Самые острые проблемы уже решены.

- регион действительно один из худших в России по состоянию дорог. Приоритет ремонтов отдадут трассам местного значения. «Дорожный миллиард» и голосование жителей - практика, которая будет продолжена. Пообещал аналогичную программу и под содержание дорог.

- построили рекордные 543 километра газораспределительных сетей.

- гранты и ППМИ выросли по суммам бюджетных вливаний. Проекты горожан массово поддержат под эгидой 650-летия Кирова.

СОЦИАЛКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА

- Проблема здравоохранения –первичное звено. Хотя команда Курдюмова (вроде бы) работает над этим с 2021 года.

- школы и садики строим, но с трудом. Школа в Зубаревском лесу подорожала с 1,2 до 1,9 миллиарда рублей. От некоторых объектов приходится отказываться.

- почти 50% жителей региона занимаются спортом (не верим! - ред.). Возрождено футбольное «Динамо», планы большие.

- заменили руководство краеведческого музея, филармонии, драмтеатра. Над сферой культуры тоже работают.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

- Часть как достижений, так и проблем связана с работой прошлого состава правительства Кировской области. Работаем над самой важной задачей - возвращением доверия граждан к институтам власти.

- В команде Соколова честные профессионалы, относящиеся к работе как к служению. 6 министров - «старички», 13 - новые кадры. Ставка на местных.