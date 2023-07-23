Погиб во вторую чеченскую. Как Кирпичная стала улицей Романа Ердякова

Роману Ердякову было всего 20 лет. Фото: 6vdv.ru

И снова «Улицы героев».

На этот раз «Комсомолка» расскажет о судьбе Романа Ердякова - совсем молодого парня, попавшего в эпицентр второй чеченской войны.

В его честь названа «серьезная» улица - не проезд и не проулок, «доставшиеся» другим героям наших публикаций.

ТОЛЬКО ТАКИЕ И СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ

Роман Ердяков родился в 1979 году в Кирове. Учился в 54-й школе, занимался спортом. Играл в школьной хоккейной сборной.

- Рома жил и учился на улице Кирпичной, - вспоминал один из приятелей. - Там же занимался хоккеем в клубе, который теперь носит его имя. Ершистый и упрямый, иногда жесткий, но честный парень. Только такие и становятся героями.

Близкие говорили, что именно хоккей сделал характер Романа таким. Командная игра научила действовать сообща, а силовая борьба - не бояться прямого столкновения.

В мае 1999-го Ердякова призвали в Вооруженные Силы Российской Федерации. Парень попал в воздушно-десантные войска, в в/ч № 32515 (104-й гвардейский воздушно-десантный полк, Череха, Псковская область). Служил в 6-й парашютно-десантной роте. В той самой.

ПОШЕЛ НА БОЕВИКОВ С САПЕРНОЙ ЛОПАТКОЙ

Когда началась вторая чеченская кампания, подразделение, в котором был Роман, перебросили как раз в Чеченскую Республику.

С конца февраля 2000 года рота дислоцировалась близ Улус-Керта (Шатойский район). Боевики, отступая из Грозного, пытались прорваться через Аргунское ущелье. Федеральные войска обложили их с нескольких сторон, высадили десант, подключили авиацию, артиллерию и спецназ.

104-й полк должен был удержать несколько высот: командование готовило ловушку противнику. Роман с товарищами оказался на высоте 776.

Основные силы боевиков подошли раньше, чем ожидалось. Штурм, еще один, еще. Артиллерия помогала отбиваться до темноты. Потом боевики пошли уже не группами, а сплошными волнами. Доходило до рукопашной.

1 марта 2000-го десантники приняли последний - неравный - бой: через ущелье прорывалось, по некоторым оценкам, до двух тысяч боевиков. Парней же на тех высотах было всего 90.

Боевики Хаттаба и Басаева положили всех, кого смогли. В живых остались лишь несколько человек. Они-то и рассказали о последнем бое Ердякова.

Уже мертвого Романа нашли с саперной лопаткой в руках. Парень до последнего отбивался от боевиков, пуская в ход любое оружие.

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

Спустя несколько дней несколько погибших десантников признали Героями России (посмертно). Других бойцов, в том числе Романа, посмертно наградили орденами Мужества. Госдума рекомендовала присвоить имена десантников улицам и площадям родных городов.

Кировчане-ветераны боевых действий идею поддержали. Они и собрали документы для обращения в городскую Думу. Депутаты ковыряться не стали.

К 1 марта 2008 года - в восьмую годовщину гибели - на доме № 4, где жил Роман, установили памятную доску. За несколько дней до того Кирпичную официально переименовали - она стала улицей Романа Ердякова.

Ердякова похоронили на Новомакарьевском кладбище.

Имя Романа, как и других погибших бойцов, высечено на мемориале в Пскове.

В честь Романа Ердякова назван местный хоккейный клуб. Проводятся и соревнования памяти Ердякова. 54-й школе тоже присвоили его имя.

До сих пор в годовщины рождения и гибели Романа Ердякова ему посвящают памятные и творческие вечера.

Бюст героя установили у 54-й школы. Фото: администрация Кирова

Летом 2020 года во дворе школы появился бюст Ердякова. Его открыла Елена, тетя Романа.

- Роман Ердяков - обычный кировский мальчишка, который стал символом мужества, чести и отваги, - сказали участники церемонии.

СПРАВКА КП

Улица Романа Ердякова (Киров)

Район: Октябрьский

Полное имя героя: Ердяков Роман Сергеевич

Дата и место рождения: 13 июня 1979 года, Киров

Дата и место смерти: 1 марта 2000 года, Чечня

Военная специальность и звание: наводчик-оператор, гвардии рядовой

Награды: орден Мужества