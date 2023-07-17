Подработка в Кирове: за и против, когда и где стоит искать

«Шабашки» - отличная возможность накопить на отпуск или ремонт кухни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главной причиной оттока сотрудников из кировских компаний остаются увольнения из-за низкой зарплаты. А если вы недовольны своим заработком, но само дело вам нравится - не торопитесь писать заявление «по собственному». Возможно, ваш вариант - подработка. Разумеется, в свободное время.

«Комсомолка» подсказывает, как именно найти подработку (и стоит ли ее вообще искать).

СОГЛАШАЙТЕСЬ, ЕСЛИ…

Аргументы за простые:

- после работы у вас еще остаются силы и время. Плюсом есть выходные, и частью этого времени вы готовы пожертвовать;

- у вас есть цель (накопить на отпуск, сделать ремонт на кухне и пр.), для которой нужны деньги. А зарплаты не хватает;

- ваши знания и умения могут быть интересны не только текущему работодателю. Допустим, ваши друзья и знакомые регулярно обращаются к вам - водителю - с просьбой починить розетку, посмотреть, что там со стиральной машинкой и пр.;

- вы знаете, что ваш основной работодатель не будет против ваших «шабашек». Семья и близкие тоже готовы вас поддержать;

- вам хочется лучше (больше) реализоваться.

Итого: если вам нужно больше денег, но на основной работе такое невозможно (или если просто руки чешутся, и на месте в выходные не сидится) - вперед, на поиски «шабашки»!

-Помните, что нельзя забывать о балансе работы и остальной жизни, - говорит руководитель пресс-службы HeadHunter (hh.ru) в Поволжье Анна Буслова. - Подработка не должна занимать 100% досуга, отдыхать необходимо! Не зря говорят об эмоциональном выгорании. Даже очень интересная и увлекательная работа способна истощить ресурсы человека.

НЕ БЕРИТЕСЬ, ЕСЛИ…

Аргументы против тоже есть. И весомые:

- ненормированный рабочий день. Если дать срочную задачу могут и после 19 часов - не стоит думать о подработке. Ведь она тоже требует сроков, накладывает обязательства и пр.;

- маленькие дети. Если у вас нет надежного «тыла» - бабушек, няни - что будете делать, если, к примеру, нужно будет срочно идти на подработку, а малышу станет плохо?

- изменения на основном рабочем месте. Новый проект? Смена начальства? Адаптация требует времени, внимания и пр. Силы нужны будут на основной работе, чтобы освоиться в новых обстоятельствах. Подработка помешает.

В общем, нужно быть уверенным, что «шабашки» вам нужны. И что сил хватит. И времени. И...

- Безусловно, есть те, кто успешно «жонглирует» своим рабочим расписанием даже при наличии этих факторов, - отмечает Буслова. - Но здесь стоит подумать о себе и о том, нужно ли прямо сейчас брать на себя повышенные обязательства?

КЕМ ИМЕННО «ШАБАШИТЬ»?

Вариантов множество. Основные можно разделить на следующие группы:

- с регулируемой нагрузкой (таксист, репетитор, копирайтер и пр.). Вакансии, на которых вы сами решаете, сколько часов готовы отдать подработке и сколько денег хотели бы получить взамен;

- с развитием навыков (программист, автор, SMM-специалист). Да, в шабашках тоже бывает карьерный рост!

- с новой ролью либо сменой сферы. Можно выбрать что-то, совсем вам незнакомое, чтобы попробовать себя в совершенно другом ремесле. Учиться никогда не поздно!