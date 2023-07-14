«Моего мужа убили на глазах сына»: в Кирове мужчина с ножом напал на прохожих

Погибшему был всего 51 год Фото: соцсети

В четверг, 13 июля, в Кирове убили 51-летнего мужчину.

«Комсомолка» восстанавливает хронологию событий.

ЗАДЕРЖАЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Около 11.00 часов в полицию поступил сигнал с улицы Екатерины Кочкиной: около Кочуровского парка мужчине неизвестный нанес несколько ударов ножом. Потерпевший скончался от ран.

Сообщение о ЧП передали ближайшему наряду патрульно-постовой службы. Полицейские опросили очевидцев. Задержать подозреваемого удалось у площади маршала Конева.

- Нож был изъят, - рассказали в полиции. - Подозреваемым оказался неработающий кировчанин 1986 года рождения.

Подозреваемого доставили в городское УМВД, с ним работают следователи и сотрудники уголовного розыска.

В УМВД России по Кировской области также рассказали, кому удалось поймать подозреваемого по горячим следам. Это лейтенант Станислав Жолобов и старший сержант Николай Ивонин.

Полицейские взяли подозреваемого совсем неподалеку от места нападения. Фото: УМВД России по Кировской области

ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ

Наутро в Следкоме рассказали и другие детали.

Так, стало известно, что потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи. Его не успели увезти в больницу.

- 36-летний мужчина напал на 51-летнего прохожего, нанеся ему несколько колото-резаных ранений, - пишут в СУ СКР по Кировской области. - Потерпевшей скончался. Нападавший задержан.

При этом в СК отмечают: по версии следствия, убийство было совершено из хулиганских побуждений.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СК о дальнейшей судьбе подозреваемого в убийстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ШЕЛ С СЫНОМ И ЖЕНОЙ

По данным СМИ, семья шла с сыном из садика. В этот момент и появился мужчина с ножом.

Девушка успела оттащить ребенка, а муж, по сути, принял удар на себя.

- Родной мой, ты навсегда в моем сердце, - написала в соцсетях супруга убитого. - Любила, люблю и буду любить. Сегодня произошла страшная трагедия в нашей семье, моего мужа убили на моих глазах и глазах сына просто на улице. За что, я не знаю… Я не верю, что так просто может оборваться жизнь человека, просто так в пару минут.

Пара была вместе больше 10 лет. Их общему сыну всего 3 года.

ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Кировчан потрясла эта трагедия.

- Это очень страшно, - написала в комментариях Лена С. - По этой улице мы с детьми ездим на велосипедах в Кочуровский. Вот и сегодня проезжали после трагедии за считанные минуты. Это очень страшно... Слезы и мурашки по всему телу... Соболезную родным погибшего.

- Там рядом места с большим количеством детей, - поддержала Екатерина Н. - Парк, Быстрица. Что происходит с людьми? Семья просто прогуливалась и в один миг рухнули все надежды и мечты.