239 кировчан травмировались на рабочих местах, 9 погибли. Что привело к трагедиям?

2/3 потерпевших - мужчины Фото: Евгения ГУСЕВА

Не бывает абсолютно безопасной работы. Завод, гостиницы, ТЦ, спортивный клуб - охрана труда важна везде.

Это еще раз подтвердили данные Кировстата за прошлый год: происшествий на рабочих местах по-прежнему немало, в том числе и трагических.

СТАТИСТИКА ТРАВМАТИЗМА ЗА 2022 ГОД

2 100 организаций обследовано, в 7% из них были случаи производственного травматизма.

239 человек получили повреждения (на четверть меньше, чем в 2021-м).

9 человек погибли (на 1 случай меньше, чем в 2021-м).

8 пострадавших были пьяны (алкоголь/наркотики).

2/3 потерпевших - мужчины.

Частые источники таких ЧП - вращающиеся и движущиеся детали, ДТП, падения, обвалы материалов. Были также раны, нанесенные животными и повреждения при контакте с растениями.

ПРИЧИНЫ ЧП И АНТИРЕКОРДЫ

Обрабатывающие производства - самая небезопасная отрасль (43% ЧП). Далее следуют сельское и лесное хозяйство, охота и рыбалка (рыбоводство), транспортировка и хранение, больницы и социальные учреждения.

- Несчастные случаи на производстве приводят к утрате профессиональной трудоспособности работника, - комментируют в Кировстате. - В среднем каждый пострадавший отсутствовал 39 рабочих дней.

Антирекорды - у коммунальщиков (электричество, газ, пар, кондиционеры) - в среднем каждый пострадавший «выпадал» из графика на 53 рабочих дня. Представители транспортной сферы и хранения - на 51 рабочий день.

Самые частые причины производственных травм - нарушение трудовой дисциплины (почти четверть), низкое качество производства работ (10%), нарушение технологии, конструктивные недостатки и ненадежность оборудования, изношенность сооружений и т.д.

КСТАТИ

Нельзя сказать, что работодатели вообще не заботятся о сотрудниках: за год они вложили в безопасность (охрану труда) 2,5 миллиарда рублей. В расчете на каждого работающего получается 14 500 рублей. Почти половина затрат - спецодежда, особая обувь, средства индивидуальной защиты.

Тем не менее происшествий в 2022-м хватало:

- 21-летний работник пилорамы повредил ногу.

- один мужчина погиб, другой серьезно пострадал на химическом производстве.

- аппаратчик получил массу ожогов при перекачке кислоты.

В нынешнем году происшествий тоже хватает.

Выходит, залог безопасности - это по-прежнему личная ответственность, дисциплина, соблюдение норм и правил.