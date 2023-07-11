Мальчик в девочке. Кировские врачи прооперировали ребенка с нарушением формирования пола

На помощь пришлось позвать федерального эксперта. Фото: минздрав Кировской области

Кировские врачи впервые провели одномоментную операцию по формированию пола.

«Комсомолка» делится историей от минздрава Кировской области.

ОДИН СЛУЧАЙ НА 30 ТЫСЯЧ

У маленькой пациентки в роддоме выявили генетическую патологию. Из-за врожденной дисфункции коры надпочечников у малышки была нарушена выработка стероидных гормонов. Это могло привести к формированию у нее наружных половых органов по мужскому типу.

- У нашей пациентки был кариотип - хромосомный набор - который соответствует женскому полу, сформированы матка и яичники, - делятся в Кировской областной детской клинической больнице. - Но наружные половые органы были почти как у мальчика. В таких ситуациях необходима одномоментная реконструктивно-пластическая операция. Мы проводим данный тип оперативных вмешательств, но обычно в два этапа.

Нарушение формирования пола - редкая патология. Она встречается у 1 из 30 000 новорожденных. Чтобы избавить от нее маленькую пациентку, понадобилась помощь федерального эксперта.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В Киров срочно пригласили заведующего научно-исследовательской лабораторией хирургии врожденной и наследственной патологии НМИЦ имени Алмазова, уролога-андролога Илью Каганцова.

Илья Макарович вместе с хирургами детской областной больницы провел операцию: полностью восстановил наружные половые органы по женскому типу.

- Особенность и сложность в том, что нужно было сделать все за один раз, сохранив при этом половую и репродуктивную функцию, - поясняют в минздраве. - Благодаря слаженной работе все прошло успешно. Сейчас у девочки замечательные перспективы по здоровью в целом и по деторождению. В дальнейшем ей нужно будет лишь наблюдаться у эндокринолога и получать заместительную терапию.

Каганцов остался доволен сотрудничеством с местными хирургами.

- Хочется отметить работу моих коллег из детской областной больницы, - сказал Илья Макарович. - Сегодня здесь современные операционные, хорошее эндоскопическое оборудование, все необходимые инструменты для сложных операций. Конечно, есть редкие заболевания, которые требуют направления в федеральные центры, но всю остальную медицинскую помощь детям здесь оказывают в полном объеме и на очень высоком уровне.

КСТАТИ

Кировские спецы уже не раз спасали малышей с редчайшими врожденными патологиями. Это были, к примеру, мальчик с ихтиозом, девочка из Краснодара с ахалазией кардии и младенец с диафрагмальной грыжей.