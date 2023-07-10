В Кировской области из окон выпали два трехлетних малыша: один скончался

Дети гибнут из-за беспечности взрослых каждый год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие выходные в Кировской области произошло сразу два несчастных случая, связанных с падениями детей из окон. Подробности сообщили в региональном Следственном комитете.

ОДИН УМЕР, ВТОРОЙ ВЫЖИЛ

Первый случай произошел вечером 8 июля в Слободском. По предварительным данным ведомства, трехлетний мальчик навалился на москитную сетку в открытом окне. Та закономерно не выдержала, и ребенок полетел вниз с высоты четвертого этажа. К сожалению, он скончался от полученных травм.

Второй инцидент случился на следующий день в Мурыгино. Трехлетний мальчик выпал из окна с высоты пятого этажа. Ребенок чудом остался жив после падения. Его госпитализировали с травмами, врачи делают все необходимое, чтобы спасти его.

Сейчас по факту обоих инцидентов проводятся проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства несчастных случаев. Криминалисты работают с гибелью ребенка в Слободском. По результатам ведомство примет процессуальное решение.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

Кировчанам снова и снова повторяют элементарные правила, которым так просто следовать. Однако родители считают, что с ними-то такого уж точно не случится, не будет наш ребенок залезать на подоконник, не будет он открывать окно, не будет он опираться на москитную сетку… А дети из-за беспечности взрослых гибнут каждый год.

Предотвратить трагедию очень легко:

- не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым или легко открывающимся окном;

- поставьте на окна фиксаторы и блокираторы, чтобы дети не могли открыть их самостоятельно. По возможности открывайте окна на проветривание сверху;

- никогда не надейтесь на москитную сетку: из-за этого пострадало множество детей. Малышам кажется, что она прочная и надежная, и они наваливаются на нее своим весом, в большинстве случаев выпадая вместе с ней;

- отодвиньте от окон всю мебель, включая кровати, и другие предметы, по которым ребенок сможет залезть на подоконник;

- не ставьте ребенка на подоконник сами: взрослые порой делают это, показывая, что за окном, и тот, доверяя им, верит, что ничего страшного от этого не произойдет;

- не показывайте детям, как открываются окна. Не учите подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно;

- никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть на подоконник. Часто маленькие дети, чувствуя страх, выглядывают в окно или с балкона в надежде увидеть родителей, из-за чего могут упасть;

- постоянно повторяйте с ребенком правила безопасности.

Сложно? Нет. Помните, что жизнь вашего ребенка в ваших же руках.