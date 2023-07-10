Первый Герой Советского Союза с Вятки: кем был Павел Скопин

После ранения Павла Скопина ждал долгий курс лечения. Фото: сообщество «Ратная доблесть Вятской земли»
Улица героя Скопина, возможно, самая маленькая из всех, попавших в нашу рубрику «Улицы героев». Она расположена в Вахрине, совсем неподалеку от улиц, названных в честь маршалов Жукова, Говорова и Вершинина.
А ведь историки указывают именно Павла Скопина первым из наших земляков, ставшим Героем Советского Союза.
САМ НАПИСАЛ РАПОРТ О ПЕРЕВОДЕ
Павел Скопин родился в феврале 1902 года в деревне Савичи (сейчас - Оричевский район Кировской области) в семье рабочего. Рано осиротел, воспитывался в Бобинском детском приюте.
Окончил церковно-приходскую школу, работал пастухом, посыльным, учеником слесаря, ремонтером на ж/д станции.
В 1922 году был призван в Красную Армию, окончил Рязанскую пехотную школу. Служил командиром взвода 53-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии Московского военного округа. С апреля 1928-го командовал взводом Московской пролетарской дивизии.
Позднее окончил курсы политработников в Забайкалье. Тогда Павла Скопина назначили комиссаром танкового батальона 6-й танковой бригады. Он сам написал рапорт о переводе на Дальний Восток, где было неспокойно.
УНИЧТОЖИЛ НЕСКОЛЬКО ОРУДИЙ
В июле 1939-го японские войска форсировали реку Халхин-Гол и вторглись в Монголию. Встретив сопротивление, японцы отступили. Спустя несколько недель к столкновению была готова целая японская армия и переброшенные в МНР советские войска.
Павел Скопин участвовал во всех «сериях» боев с японцами. С 18 июля он выполнял задания командования, сам руководил танкистами.
26-28 августа с экипажем сумел уничтожить несколько вражеских артиллерийских орудий. В ходе очередной атаки 29 августа в гусеницу танка попал снаряд: водитель был ранен, башенный стрелок погиб. Скопина тяжело ранили в правое плечо. Герой сам встал за пулемет и продолжал руководить солдатами, пока стрелковый полк, окруженный противником неподалеку, не оказался в безопасности. Самого Скопина «вытащили» лишь спустя сутки. Правую руку пришлось ампутировать.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга, батальонному комиссару Павлу Скопину присвоено звание Героя Советского Союза.
ВОЗГЛАВИЛ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Павел Скопин долго лечился в госпитале. Выздоровев, в 1942 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина, получил назначение замначальником политотдела Академии бронетанковых и механизированных войск. После руководил военно-политическим училищем.
С 1950 года полковник Скопин ушел в отставку по болезни. Жил в Ферганской области Узбекистана, работал на городском бытовом комбинате.
Скончался в 1967 году, похоронен в Фергане.
ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
Именем Павла Скопина названо судно Росрыболовства, улицы в Фергане и Кирове.
На здании школы в Бобине (Слободской район), где учился герой, установлена мемориальная доска.
Имя Павла Скопина высечено на Стеле Героев в Рязани и на памятнике в Парке Победы в Кирове.
СПРАВКА КП
Улица героя Скопина (Киров)
Район: Нововятский
Полное имя героя: Скопин Павел Алексеевич
Дата и место рождения: 22 февраля 1902, Савичи (Вятская губерния)
Дата и место смерти: 9 сентября 1967 года, Фергана (Узбекистан)
Военная специальность и звание: политработник, полковник
Награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, два ордена Ленина, орден Красного Знамени
*По материалам Оричевской районной ЦБС, Герценки