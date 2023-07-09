Расчистят русло и оборудуют места отдыха: какие работы запланированы на реке Хлыновке

С берегов и из воды нужно будет также убрать немало поваленных деревьев. Фото: kirovreg.ru

Власти поделились планами по очистке реки Хлыновки и благоустройству территории. Работы приурочены к грядущему 650-летию города Кирова.

«Комсомолка» рассказывает, что как именно преобразится река.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Последний раз русло Хлыновки расчищали 16 лет назад: в 2007-м работы прошли лишь на одном из участков.

Зимой 2019-го власти сообщали, что 7 километров Хлыновки от устья реки расчистят за счет федерального бюджета. Плюсом должны были укрепить береговые откосы, убрать древесные завалы, почистить дно.

Проект работ уже был готов - на него потратили 1,8 миллиона рублей. Однако до реализации этой инициативы почему-то в итоге дело не дошло.

ПОЧЕМУ ПОТРЕБОВАЛАСЬ РАСЧИСТКА?

Жители ближайших к реке домов говорят, что Хлыновка уже несколько лет как обмелела и помутнела. Раньше у мостика в районе улицы Блюхера можно было умудриться поймать рыбу, теперь - нет.

Одна из причин такова: берега заросли деревьями и кустарниками. Их корни подмывает река, в итоге растения падают в нее, замываются грунтом и перегораживают русло. Плюсом тут же появляются скопления мусора.

Такие завалы тормозят течение и приводят к заилению русла.

- Долгое время предприятия сбрасывали сюда сточные воды, - рассказал о второй причине и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев. - Накопились тонны загрязненных отложений, сейчас происходит вторичное загрязнение. Работы нужны именно сейчас: с 2016 года сброс в реку прекращен, вода «успокоилась», новых повторных загрязнений быть не должно.

СРОКИ РАБОТ И БЮДЖЕТ

Бригады приступили к расчистке в пятницу, 7 июля. По проекту работы должны завершиться до 31 октября нынешнего года.

Подрядчик расчистит русло на 7 километрах реки (от нулевого километра в районе улицы Пристанской почти до Чистых прудов). Из русла убирают донные отложения, а вдоль реки собирают сваленные деревья и кусты. Нависающие сверху насаждения также вырубят. Русло расширят в районе улицы Блюхера.

Федеральный бюджет дал 2,5 миллиона рублей на работы. Еще 1 миллион рублей выделен из бюджета Кирова, чтобы несколько участков на берегах благоустроили под новые зоны отдыха.