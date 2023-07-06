День семьи, любви и верности 8 июля 2023 в Кирове: программа мероприятий

Куда сходить с семьей в праздник любви 8 июля, рассказывает КП - Киров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» делится афишей мероприятий на пятницу и субботу, 7 и 8 июля 2023 года: в Кирове в эти даты отметят День семьи, любви и верности.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД И ЦЕНТР ГОРОДА

8 июля в 11 часов на сцене Александровского сада состоится праздничное мероприятие «Счастье там, где верность и любовь». Здесь наградят супружеские пары, участвовавшие и победившие во Всероссийском конкурсе «Семья года-2023». Вручать будут и почетные знаки «Медаль за любовь и верность». Их получат пары, прожившие 50 и более лет вместе, воспитавшие детей, в том числе приемных. Плюсом - концертная программа.

Во дворе дома по Московской, 177 с 11 часов пройдет еще одно праздничное мероприятие - «Счастливы вместе». Вас ждут фотозона, мастер-классы и выступления артистов.

В этот же лень продолжатся троллейбусные экскурсии «Хлынов - Вятка - Киров»: группа отправится от Театралки в 12 часов. Для участия нужно записаться не позднее 7 июля по телефонам 54-01-80, 22-48-31.

ПРОГРАММА В ПРИГОРОДАХ

7 июля, культурный дворик ДК «Россия» (Нововятск): праздничная программа творческих коллективов и солистов. Начало: 17 часов.

7 июля, парк ЛПК, время то же: концертные, вокальные, эстрадные номера. Можно будет также поучаствовать в конкурсе прикладного творчества.

Кроме того, на 7 июля запланированы праздничные программы ко Дню семьи, любви и верности в Сидоровке (уличная площадка на Космонавтов, 18а), Порошине (площадка на Боровицкой, 22), Дороничах (на Центральной, 2а), Русском (площадка на Коммуны, 60), Костине (площадка на Парковой, 17).

8 июля, ЦД «Радужный», 17.00 - концерт «Сказка, живущая в семье». Зрители услышат любимые мелодии о любви.

АКЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ

7 июля:

- «Пушкинка» (Преображенская, 74): игровая программа с 10.30, интеллектуальная игра с 17.30;

- Библиотека «Маяк» (Горького, 27): мастер-класс «Голубь любви - символ верности» с 13.00, акция о счастье с 14.00;

- Библиотека «Авангард» (Милицейская, 21): мастер-класс с ромашками с 11.00;

- Библиотека имени Любовикова (Монтажников, 22): просмотр семейного фильма «Теленок» с 11.00;

- Библиотека имени Дьяконова (Кольцова, 2): информчас о Петре и Февронии с 10.00;

- Библиотека имени Горького (Октябрьский проспект, 12): мастер-класс «Зонтики тепла» с 13.00;

- Библиотека № 19 (Школьный, 3а): семейная игровая программа с 11.00;

- Библиотека № 21 (Коммуны, 60): мультсеанс с 13.00;

- Библиотека № 24 (Юбилейная, 10): выставка и мастер-класс с 10.00;

- Библиотека в Дороничах (Мира, 2б): мастер- классы с 12.00 и 15.00;

- Библиотека № 26 (Парковая, 17): урок нравственности с 11.00;

- Библиотека № 27 (пер. Бамовский, 1а): литературная викторина о семье с 12.00.

8 июля

- Библиотека имени Исаковой (Профсоюзная, 77): «Семейная азбука» с 11.00, мастер-класс с 12.00;

- Библиотека № 7 (Ленина, 179) - литературно-игровая программа о семье и любви с 11.00;

- Библиотека имени Петряева (Р. Юровской, 11): информчас о Петре и Февронии с 12.00;

- Библиотека имени Дьяконова (Кольцова, 2): мастер-класс с ромашками с 11.00;

- Библиотека № 20 (Северная Набережная, 11): флешмоб с 12.00;

- Библиотека «Благовест» (Володарского, 120): творческая встреча с семьей Аристовых с 12.00.