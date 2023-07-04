Кировские врачи дважды спасли мужчину с аневризмами головного мозга

Врачи экстренно провели операцию, что спасло мужчине жизнь и исключило повторный разрыв и кровоизлияние. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи дважды вылечили пациента с аневризмами головного мозга. Подробности рассказали в областном Минздраве.

ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ НА РЫБАЛКЕ

Инцидент произошел в конце мая. 57-летний житель Лебяжского района, находясь на рыбалке, потерял сознание. Его экстренно доставили в межрайонный сосудистый центр в Советске. Обследование выявило геморрагический инсульт. В ходе телемедицинской консультации специалисты приняли решение перевезти пациента в Киров.

Мужчину приняли в областной больнице, где в кратчайшие сроки провели ему компьютерную томографию головного мозга. Исследование показало разрыв мешотчатой аневризмы средней мозговой артерии слева - он и стал причиной кровоизлияния. К тому моменту пациент уже находился в тяжелом состоянии, у него отсутствовала речь. Ему требовалась срочная операция.

Врачи экстренно провели костно-пластическую трепанацию черепа и клипирование (пережатие стенки поврежденного сосуда - Ред.) аневризмы средней мозговой артерии слева. Это позволило выключить ее из кровотока и предотвратить повторный разрыв и кровоизлияние.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Уже позднее выяснилось, что пациента уже оперировали - так же по причине аневризмы. Вмешательство произошло 27 лет назад, в 1996 году.

- Тогда вмешательство проводилось в «холодном периоде» и аневризма была локализована в бассейне правой средней мозговой артерии. То есть мы имеем дело с двумя зеркально расположенными аневризмами слева и справа, так называемой аневризматической болезнью. Возникновение мешотчатых аневризм может быть связано с врождённой неполноценностью артериальной системы головного мозга, немалую роль играют атеросклероз и гипертоническая болезнь, - пояснили в областной больнице.

КСТАТИ

Отметим также, что в нейрохирургическом отделении КОКБ ежегодно проходят лечение более 1600 пациентов. Оно оснащено всем необходимым для проведения высокотехнологичных операций. Щадящие подходы к лечению сокращают сроки восстановления, обеспечивают раннюю реабилитацию и социальную адаптацию пациента.