Как вятская Золушка стала королевой льда. К 105-летию со дня рождения Марии Исаковой

Мария Исакова - кировчанка, не раз ставившая рекорды и становившаяся чемпионкой мира. Фото: kirovreg.ru

Сегодня, 5 июля, 105 лет со дня рождения легендарной чемпионки, почетного гражданина города Кирова Марии Исаковой.

«Комсомолка» делится историей прославленной спортсменки, уроженки города Кирова.

МАРИЯ ИСАКОВА: ТИТУЛЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Пятикратная победительница соревнований на приз С. М. Кирова в многоборье (1938 - 1951).

Участница чемпионата СССР по конькобежному спорту, прошедшего в Москве в феврале 1943 года.

Чемпионка СССР в классическом многоборье (1945-1949, 1951), абсолютная чемпионка страны.

Первая в истории советская чемпионка мира в соревнованиях по зимним видам спорта (февраль 1948 года, Турку, Финляндия). Свой статус чемпионки Исакова подтвердила дважды подряд, в 1949 (Консберг, Норвегия) и 1950 (Москва) годах.

В багаже Марии Григорьевны 23 победы на первенстве страны на отдельных дистанциях, 10 рекордов мира и 22 рекорда СССР.

Бюст Марии Исаковой открыли в 2018-м. Фото: правительство Кировской области

СТАЛА ПЯТОЙ, НО НЕ СДАЛАСЬ

Будущая чемпионка родилась 5 июля 1918 года в селе Хлыновке (сейчас - черта Кирова) в семье кузнеца Григория Исакова.

В 1938 году окончила Кировское физкультурно-педагогическое училище (КФПИ), после преподавала в этом же учреждении.

Тогда же, в 30-е, начала заниматься конькобежным спортом у Николая Челышева. На соревнованиях внутри страны выступала за общество «Динамо». На чемпионате СССР дебютировала в 1936 году - стала пятой. Избралась депутатом Кировского городского совета.

После начала войны Исакова работала библиотекарем, методистом по лечебной гимнастике в эвакогоспитале, телефонисткой в городской службе пожарной охраны, весовщицей на мясокомбинате.

Зимой 1943-го Марию Григорьевну вызвали в Москву - участвовать в чемпионате СССР. Исакова не была толком готова: никак не могла оправиться от смерти мужа на войне и гибели младшей дочери. Сама Исакова была истощена от недоедания. Итого - седьмая. Но ее приметили в Москве: позвали жить здесь и тренироваться у Ивана Аниканова.

И вот тогда «прорвало»: победы приходили одна за другой. В конце 40-х, уже тридцатилетняя, Мария Исакова ставила рекорды, выигрывала чемпионаты и первенства, хотя сейчас многие спортсменки в ее возрасте уже «выходят из игры». Король Норвегии Хокон VII, если верить байке, на награждении называл ее королевой льда.

А в 1946 году она стала заслуженным мастером спорта СССР.

Номинал памятной монеты - два рубля. Фото: Банк России

ОРДЕНА, МЕДАЛИ, ЗВАНИЯ

В жизни Исаковой не случилось лишь одной крупнейшей победы - Олимпийской. Мария Григорьевна закончила карьеру в 1951 году, а в Олимпиадах Советский Союз начал участвовать с 1952 гола. Причина ухода из спорта типичная - накопившиеся проблемы со здоровьем.

К тому моменту Исакова уже была депутатом Московского городского совета. Последующие годы прославленная спортсменка посвятила тренерской и просветительской работе. Много ездила по разным городам, производствам - встречалась с людьми, рассказывала о своей спортивной карьере. Она вдохновила очень многих молодых (и не только!) молодых людей на занятия спортом.

Получила еще одно высшее образование, писала книги и учебные пособия, которые были переведены на разные языки.

Вышла замуж второй раз, родила еще одного ребенка.

Наград было все больше: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медали «Ветеран труда» и «За трудовую доблесть», звания и знаки «Заслуженный деятель физической культуры», «Почетный динамовец» и многие другие. В 1986 году - почетный гражданин города Кирова. В 2003 году - обладательница премии «Галерея российской спортивной славы» в номинации «Легенда спорта».

Мария Григорьевна Исакова скончалась 25 марта 2011 года, на 93-м году жизни, в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Ее имя присвоено вятской СШОР «Динамо». В 2018 году у входа открыли бюст Марии Григорьевны.

Банк России выпустил серебряную двухрублевую монету «Исакова М.Г.».