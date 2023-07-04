Актер Рим Аюпов: портрет к 85-летию со дня рождения

Роль Максима Грека - одна из самых запоминающихся в лентах с Римом Аюповым. Фото: stuki-druki.com

Во вторник, 4 июля, исполнилось бы 85 лет Риму Аюпову - мастеру, хорошо знакомому вятскому зрителю по ролям и в «Драме», и в «Театре на Спасской» (тогда - областном театре имени Островского). А знатоки советского кино наверняка помнят Рима Шариповича по ролям в любимых фильмах.

ИЗ АНКЕТЫ, ЗАПОЛНЕННОЙ РИМОМ АЮПОВЫМ В «ГЕРЦЕНКЕ»

«Актер. Родился в 1938 году, чем счастливо избежал репрессий 1937 года. Ленинградскую блокаду пережил в Башкирии, у бабки. Школу и техникум окончил в Ленинграде, актерскую профессию начал осваивать в Нижнем Тагиле. В Кирове застрял по причине женитьбы на вятской женщине. Пережил собирательство значков, марок, монет. Успокоился на пушкиноведении».

Любимыми книгами Рим Шарипович называл все произведения Пушкина, самыми недооцененными и в той же степени переоцененными за XX век - труды Ленина.

ПОМЕШАЛСЯ НА ПОЭЗИИ

Рим Аюпов родился 4 июля 1938 года в Поляковке (Башкирская ССР). Ленинградскую блокаду пережил в Башкирии. Школу и техникум окончил в Ленинграде. Учился в Свердловском театральном училище, играл в театрах Нижнего Тагила, Севастополя и Кирова.

Артистом Рим Шарипович стал, по сути, случайно. Он был рабочим в геологической партии в Сибири и очень полюбил песни у костра. Однако сам петь не умел, поэтому решил «выучиться петь по пластинкам».

Рим выписал через «Посылторг» несколько пластинок, среди которых попались и записи мастеров художественного слова. Стал слушать - и... помешался на поэзии. Особенно в те годы полюбил Маяковского и Есенина.

А потом так совпало, что Аюпов приехал в Свердловск по делам геологической партии. И увидел объявление о наборе в театральное училище. Решил попробовать. Ну и «распробовал».

В Кирове Рим Аюпов обзавелся семьей, работал также диктором местного радио. Несколько лет председательствовал в региональном отделении Союза театральных деятелей.

В драматическом театре Рим Шарипович сыграл Сальери («Моцарт и Сальери»), Злобина («Ивушка неплакучая»), Акима («Власть тьмы»), Макаева («Райская обитель»), Михалыча («Черемуха»).

Зрителям ТЮЗА Аюпов запомнился как Тихон («Бесы»), профессор Керн («Голова профессора Доуэля»), Гэндальф («Хоббит»), сэр Тоби («Двенадцатая ночь»), маркиз де Шаррон («Кабала святош»).

Рим Шарипович много лет отдал ТЮЗу и драматическому театру. Фото: «Театр на Спасской»

Театральный актер Аюпов был открыт для кино поздно, когда Риму Шариповичу было уже за 30. Первой стала картина «Юнга северного флота». После Аюпов сыграл академика Павлова в фильме «Иван Павлов. Поиски истины», Терентьева в «Николае Вавилове», Максима Грека в «Откровении Иоанна Первопечатника», Ленина в картине «Под знаком Скорпиона».

Исполнял чтецкие программы об Анне Керн и Наталии Гончаровой.

23 октября 1984 года Рим Шарипов Аюпов был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АЛЕКСАНДРА МЮРИСЕПА

«Я замечал, что, работая над ролью, Рим дотошно продумывает каждую, казалось бы, мелочь. Давно известно: на сцене нет мелочей, однако повседневность порой стирает остроту этой истины. Вот последняя крупная работа Р. Аюпова этого сезона: роль Похлебкина в «Ленушке» Леонида Леонова. Как скрупулёзно он искал грим, костюм!

Подолгу просматривал фотографии в изданиях тех лет, примерял на себя в репетициях особую, свойственную, по его мнению, только этому к герою пластику. Дотошность, скрупулезность в делах вообще, очевидно, свойство характера Рима. Я помню, как углубленно он постигал секреты профсоюзного комитета, когда был избран его председателем. Я помню его дотошность и неуспокоенность в работе на радио, он всегда чувствовал ответственность, которую налагает эфир, когда слово диктора есть образец правильного литературного произношения, образец для подражания. Думаю, желание довести свою работу до совершенства - качество подлинного профессионала».

ПАМЯТЬ ОБ АРТИСТЕ

Рим Аюпов скончался 2 февраля 2015 года.

Насколько известно редакции КП, увековечиванием памяти Рима Шариповича в городе не занимаются.

В 2021 году в драмтеатре презентовали постановку «В живых сердцах оставить след». Ее посвятили Риму Аюпову и его супруге Маргарите, много лет проработавшей театральным художником.

Кировчанам показали фотографии Аюповых, рисунки и эскизы, письма, афиши, программки. Артисты кировских театров читали стихи Маргариты Петровны и опубликованные воспоминания.

Памятника Риму Аюпову нет. Как и мемориальной доски. Имя артиста не присвоено какому-либо учреждению.

В плане минкультуры на 2023 год - год 85-летия со дня рождения Рима Шариповича - о нем ничего не значится.

*По материалам «Степени свободы» Александра Мюрисепа, «Герценки», «Театра на Спасской»