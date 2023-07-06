Александр Орлов - кировчанин, вернувшийся с войны полным кавалером ордена Славы

Александр Орлов - наш земляк, полный кавалер ордена Славы. Фото: героипфо.рф

Очередная улица героя в одноименной рубрике «Комсомолки» - улица Александра Орлова. Совсем небольшая, эта улочка в Нововятском направлении состоит всего из двух десятков частных домов.

Сам же Александр Орлов - герой Великой Отечественной, прошедший до Польши, вернувшийся домой и проживший еще долгие годы здесь, в Нововятске.

ПЕРВЫМ БРОСИЛСЯ В ТРАНШЕЮ

Александр Орлов родился в октябре 1920 года в Порошине. Родители - русские крестьяне.

Окончил четыре класса, работал в колхозе. 20-летним парнем был призван в Красную Армию. Службу начал курсантом отдельного понтонного батальона.

На фронт попал уже в июне 1941-го. К январю 1942-го Александра Орлова назначили командиром отделения этого батальона. В составе 338-й отдельной разведывательной роты Орлов был разведчиком, помощником командира взвода. Воевал на Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 1-м Украинском фронтах.

В 20 лет Александра призвали в Красную Армию. Фото: pamyat-naroda.ru

15 июня 1944 года близ поселения Неувола (ныне - Горьковское Ленинградской области) младший сержант Орлов с группой разведчиков ликвидировал десяток вражеских солдат и офицеров, разведал систему огня противника и взял «языка». За эту вылазку Александра Орлова наградили орденом Славы III степени.

6 октября 1944-го у города Огре в Латвии Орлов с разведгруппой одним из первых проник во вражескую траншею, убил двоих и пленил одного гитлеровца. Спустя 20 дней младшего сержанта наградили орденом Славы II степени.

27 февраля 1945 года батальон вел разведку боем у Ной-Хассендорфа в Польше. Разведчики первыми бросились в траншеи. Сам Орлов огнем автомата и гранатами положил 16 немцев, уничтожил станковый пулемет, а пулеметчика взял в плен. При допросе в штабе тот выдал важные сведения о своих частях и их вооружении.

За образцовое выполнение заданий командования Александр Орлов был награжден орденом Славы I степени. Таким образом, к весне 1945 года кировчанин стал полным кавалером ордена Славы.

После победы Орлов продолжил службу в армии, вступил в ВКП(б) (КПСС). Мобилизован в 1946 году.

Александр Орлов вернулся на родине, долгие годы жил в Нововятске. Работал литейщиком и отжигальщиком на местном механическом заводе.

Скончался в феврале 1991 года. Похоронен на кладбище в Кстинине.

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

Именем Александра Орлова названа улица в Нововятском районе города Кирова.

На жилом доме (улица Советская, 77) установлена мемориальная доска в честь Орлова. Его имя также увековечено на гранитной стеле Аллеи Славы в парке Победы города Кирова.

СПРАВКА КП

Улица Александра Орлова (Киров)

Район: Нововятский

Полное имя героя: Александр Васильевич Орлов

Дата и место рождения: 25 октября 1920 года, Порошино

Дата и место смерти: 13 февраля 1991 года, Киров

Военная специальность и звание: Старшина. Разведчик.

Награды: орден Отечественной войны 1-й степени. Полный кавалер ордена Славы.