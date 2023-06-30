В Кирове из окна выпал полуторагодовалый малыш: следователи проводят проверку

Ежегодно в регионе происходят несчастные случаи, связанные с падением детей из окон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В жаркое время года учащаются трагедии с участием детей. Одна из основных опасностей - открытые окна. Ежегодно в Кировской области фиксируют случаи падения малышей с высоты. Очередной такой произошел 30 июня.

Как сообщает областной Следственный комитет, инцидент случился на улице Дзержинского. Из окна первого этажа выпал полуторагодовалый ребенок. К счастью, он не погиб, однако получил травмы после падения. Сейчас малышу оказывают необходимую медицинскую помощь. Ведомство не сообщает, где были родители ребенка в момент несчастного случая.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам будет принято соответствующее решение.

По статистике, большинство таких несчастных случаев происходят по недосмотру взрослых. Они не запирают окна, не ставят на них блокираторы или не используют замки на ручках. Существуют определенные правила, вполне элементарные, которым должны следовать родители.

1. Не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым или легко открывающимся окном. Даже если вы находитесь в одной квартире с ним, достаточно нескольких минут, чтобы произошел несчастный случай.

Так, например, в августе 2021 года из окна пятого этажа выпал трехлетний малыш. Пользуясь отсутствием матери, которая вышла ненадолго из комнаты, он забрался на подоконник, открыл окно и навалился на москитную сетку. Приспособление не выдержало, и ребенок упал. В результате он скончался от полученных травм.

2. Открывайте фрамуги и форточки во время проветривания. При открытии окна более чем на 10 см установите ограничители.

В августе 2022 года двухлетний мальчик выпал с высоты четвертого этажа. Пока мать готовила еду на кухне, ребенок забрался на подоконник на балконе. Ему удалось раздвинуть створки окна. Высунувшись, он не удержался и упал на крышу магазина, пристроенного рядом. Он остался жив, но пострадал.

3. Не надейтесь на москитную сетку: из-за этого пострадало множество детей. Малышам кажется, что она прочная и надежная, и наваливаются на нее своим весом. В действительности эта сетка порой не выдерживает даже веса кошки, не говоря уже о ребенке.

4. Отодвиньте от окон всю мебель, включая кровати, и другие предметы, по которым ребенок сможет залезть на подоконник. Не ставьте его на подоконник сами: взрослые порой делают это, показывая, что за окном, и тот, доверяя им, верит, что ничего страшного от этого не произойдет.

Так в июне 2022 года из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок. Малыш играл на подоконнике, мать находилась рядом, но не успела среагировать, когда ее сын оказался в створке открытого окна. Ребенок получил травмы при падении, но выжил.

5. Не показывайте детям, как открываются окна. Не учите подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно.

6. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть на подоконник. Часто маленькие дети, чувствуя страх, выглядывают в окно или с балкона в надежде увидеть родителей, из-за чего могут упасть.