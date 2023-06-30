Дом мечты: строим или покупаем? Все об ипотеке на ИЖС в Кировской области

Фото: Евгения ГУСЕВА

С милыми рай и в шалаше, но большинство людей предпочитают все-таки коттеджи, причем за городом. Популярность этого сегмента рынка недвижимости постоянно растет. Меньше шума, больше простора, зелени и воздуха — кто же откажется? Да что там коттеджи — даже многоэтажки все чаще стараются «выбраться на природу»: по некоторым оценкам, до 40% предложений о продаже жилья в Кирове приходится на проекты в пригороде — новостройки в направлении Победилова, Нововятска, Юго-Запада, Коминтерна. При этом разница между индивидуальной застройкой и новыми кварталами многоквартирников постепенно стирается: районы примерно одни и те же, транспортная доступность одинаковая, да и цены похожи — «однушки» даже в «панельках», если дом свежий, могут стоить по 4 миллиона. Тогда почему бы вместо такой квартиры не выбрать собственный дом? Он наверняка будет и просторнее, и уютнее — плюс никаких соседей сверху.

Если вы уже задавались этим вопросом, тот этот разбор точно для вас. Рассказываем об ипотеке на ИЖС.

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ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

44% россиян называют жильем мечты собственный дом, такие данные приводит сервис недвижимости Домклик от Сбера.

Спросите ближайших друзей, особенно если среди них есть молодые семьи: не задумывались ли они о покупке или строительстве дома? Наверняка окажется, что многие действительно мечтают об этом. Но далеко не все переходят к активным действиям. Что же их останавливает?

– Камнем преткновения зачастую становятся деньги, – отмечает риелтор Сергей Гребнев. – Многие даже не начинают расчеты, не заходят на сайты и не пробуют консультироваться со специалистами. Хотя господдержку (льготные программы ипотеки — прим.ред.) некоторое время назад распространили и на ИЖС. Так что шутки про то, что древнеегипетский бог Ипотек разорит вас и лишит радости жизни, уже неактуальны.

ОТ «СЕМЕЙНОЙ» ДО «АЙТИШНОЙ»

Вспомним основные программы льготной ипотеки, по которым можно купить или построить собственный дом.

«Семейная ипотека». Ставка в Сбере — от 5,3% годовых. Лимит для Кирова — 6 миллионов рублей, первый взнос — от 15%, срок — до 30 лет. Деньги дают и на покупку участка с дальнейшим строительством, и на возведение дома на уже имеющейся земле. Строить по этой программе можно только с привлеченным подрядчиком.

Есть и вариант купить готовый дом у юрлица — застройщика или инвестора. Программа подходит семьям с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет, с ребенком с инвалидностью.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Ипотека с господдержкой». Тоже льготная, ставка в Сбере — от 7,3% годовых с лимитом для Кирова в 6 миллионов рублей. Первый взнос — от 15%, срок — до 30 лет.

Построить дом можно хоть с аккредитованным банком подрядчиком, хоть своими силами (или с любой неаккредитованной бригадой). Но есть нюанс: на возведение коттеджа с подрядчиком дается два года, на «самодеятельность» — 12 месяцев. Зато никаких требований к наличию семьи и детей.

«IT-ипотека». Сбер выдает ее по ставке от 4,7% годовых, кировский лимит — 9 миллионов, взнос — от 15%, срок — до 30 лет. Можно строить свой дом на имеющимся либо покупаемом участке или брать уже готовый — у юрлица. Главное требование к заемщику — он должен работать в компании, аккредитованной Минцифры РФ, и проходить по фильтру с уровнем дохода.

Помимо льготной ипотеки, обзавестись коттеджем мечты можно еще и при помощи базовой программы на строительство дома. Сбер выдает ее по ставке от 10,9% — но с помощью сервиса Домклик и опции «Своя ставка» эту цифру можно уменьшить на несколько пунктов.

Максимальная сумма займа — 100 миллионов рублей, первоначальный взнос — от 25%, срок — до 30 лет. Строить можно хоть самому, хоть с подрядчиком, хоть на собственном земельном участке (его можно приобрести по той же программе), хоть на арендованном. Кредит выдают частями – траншами: можно планировать этапы стройки и не переплачивать проценты.

Просчитать все возможные варианты лично для себя и своей ситуации поможет ипотечный калькулятор сервиса Домклик.

Фото: Shutterstock

СТРОИТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ?

Главный вопрос — брать готовый дом, строить самому или доверить подрядчику? Все зависит от ваших финансовых и — серьезно! — моральных возможностей.

– Все люди разные, с разными доходами и «порогами кипения», – делится опытом риелтор Сергей Гребнев. – У меня есть знакомый, который начал ИЖС фактически с нуля, своими руками, но в какой-то момент сдался и нашел фирму-подрядчика. В любом случае, нужно быть готовым к многомесячному строительному «забегу».

А еще — к основательному сбору документов. Их список отличается от того, который вы, скорее всего, уже собирали при покупке квартиры. Здесь понадобятся документы на землю, подрядные договоры со строителями, заявления, уведомления: под разные варианты ипотеки — свои наборы бумаг. Кстати, с сервисом Домклик от Сбера этот процесс будет гораздо проще: все документы можно загрузить в личном кабинете, а для оформления сделки и прочих формальностей хватит и одной поездки в банк. Подробнее о том, что делать после одобрения ипотеки на ИЖС в Сбере, читайте здесь.

Резюмируем: мечтаете о собственном доме, но волнуетесь за свои строительные навыки? Поручите все подрядчику. Верите в свои силы? Стройте самостоятельно, привлекая к самым масштабным работам любых мастеров и помощников. Не готовы ждать? Возьмите уже сданный и поставленный на учет дом. Главное — желание. А варианты всегда найдутся.

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