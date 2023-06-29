Впервые за десятилетия: в Кировской области идет ремонт мостов

В Кировской области в текущем году приведут в порядок 14 мостов. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области проводится множество работ в рамках реализации различных национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным и направленным на повышение качества жизни населения. Один из них - «Безопасные качественные дороги». Благодаря его исполнению важные региональные объекты приводят в порядок. Так, например, в текущем году пройдет ремонт нескольких мостов - причем впервые за много лет.

РЕМОНТА НЕ БЫЛО С МОМЕНТА ПОСТРОЙКИ

Один из объектов - мостовое сооружение на автодороге «Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области». Состояние моста через реку Уста было предаварийным, работ на нем не проводилось с момента постройки. А возвели его 37 лет назад - в 1986 году.

Подрядчик, ООО «МостСтрой», ведет разборку мостовых конструкций. Движение по переправе перекрыто для обеспечения безопасности и качества работ. Для удобства автомобилистов обустроена объездная автодорога и съезды. К концу ноября ремонт должен быть закончен.

НИКАКИХ РАБОТ С 90-Х ГОДОВ

Еще один надолго заброшенный объект - мост через реку Шуда в Пижанском муниципальном округе, расположенный на автодороге «Киров - Советск - Яранск». Объект постигла та же судьба, что и предыдущий: его возвели в 1993 году, и с тех пор работ там не проводилось. Решение о ремонте приняли спустя 30 лет.

Работами занимается ООО «Кировмост-К». По сообщению областного Дорожного комитета, они ведутся с опережением графика на полтора месяца. Сейчас заканчивается ремонт на одной полосе: асфальт уже уложен, в дальнейшем планируется установка барьерного и перильного ограждения, а следом - переключение движения. Тогда подрядчик начнет ремонт второй полосы. Все работы должны завершиться к концу октября, но при благоприятных погодных условиях их могут закончить уже в начале осени.

Мост через Шуду возвели в 1993 году, и с тех пор работ там не проводилось. Фото: kirovreg.ru

ВАЖНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ РЕГИОНА

В Куменском районе продолжается ремонт моста через реку Кырмыжку на дороге «Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни». Работы ведутся, как и в предыдущем случае, с опережением графика на месяц. В областном правительстве сообщают, что специалисты трудятся ежедневно без выходных.

Мост через Кырмыжку построили в 1987 году. Ремонт на нем с тех пор практически не проводили, и по состоянию на данный момент объект находился в предаварийном состоянии. На данный момент подрядчик, ООО «СтройКа», выполнил уже 30% всего объема работ. К концу октября все они должны быть завершены.

Отметим также, что мост имеет важное стратегическое значение, поскольку соединяет областной центр с тремя районами: Куменским, Богородским и Унинским. По нему всегда достаточно интенсивное движение автотранспорта, поскольку на территориях расположены крупные сельскохозяйственные предприятия и заводы по переработке сельхозпродукции.

Мост через Кырмыжку соединяет областной центр с тремя районами: Куменским, Богородским и Унинским. Фото: kirovreg.ru

КСТАТИ

Стоит добавить, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кировской области в текущем году приведут в порядок 14 мостов - 10 региональных и 4 муниципальных. Два из них ждет капитальный ремонт. Общая протяженность сооружений, где пройдут работы, составляет более 600 погонных метров. Приоритет отдается конструкциям, которые находятся в предаварийном состоянии.

- В следующем году работа будет продолжена. Мосты - важное звено в транспортной доступности региона, - отмечает Алексей Петряков, министр транспорта Кировской области.

Добавим, что работа по ремонту мостов в регионе началась в минувшем году. В 2022 году в порядок привели семь сооружений.