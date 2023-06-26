Стабилизировали: в районах Кировской области начнут отменять карантин по гриппу птиц

Грипп выявляли только у чаек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В правительстве Кировской области рассказали об актуальной обстановке по птичьему гриппу. Напомним, проблема «всплыла» весной и наделала шума.

НОВЫХ ОЧАГОВ НЕТ

Принятые ранее меры безопасности эффективны. Ситуация с заболеванием птиц в регионе стабилизирована. Об этом рассказали в понедельник, 26 июня, на заседании противоэпизоотической комиссии Кировской области.

Всего в регионе зарегистрировали 10 очагов опасного заболевания. В одном из них вскоре отменят все ограничительные мероприятия: уже готовы документы, - сообщил начальник регионального управления ветеринарии Сергей Чучалин.

- Заболевание было зарегистрировано только у чаек, - пояснил чиновник. - На протяжении уже более двух недель, с 9 июня, мы не фиксируем новых очагов заболевания.

Напомним, вспышка птичьего гриппа была в Марий Эл - одном из ближайших к нам регионов. А в конце апреля - начале мая 2023 года птичий грипп выявили и у нескольких чаек, погибших в Немском районе и Фаленском округе.

Миграция диких птиц, включая больных особей, прошла через 12 районов и округов: Советский, Лебяжский, Уржумский, Нолинский, Сунский, Богородский, Куменский, Кирово-Чепецкий, Зуевский, Белохолуницкий, Афанасьевский и Верхнекамский. Была реальная опасность занесения болезни на птицефабрики, расположенные в разных уголках Кировской области. Однако все обошлось

ЧТО СДЕЛАНО

Эксперты проверили более 17 тысяч проб биологического материала от домашних птиц, еще 1,5 тысячи проб взяли у диких птиц. Обследовали также и несколько тысяч личных подсобных хозяйств жителей Кировской области.

197 тысяч голов домашней сельскохозяйственной птицы срочно вакцинировали.

Однако на всякий случай специалисты продолжают исследовать пробы биологических материалов от чаек, находящихся вблизи ранее обозначенных очагов птичьего гриппа.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сейчас в Кировской области продолжается профилактика бешенства диких животных. Опасная болезнь недавно была выявлена у лисицы, добытой охотниками в Вятскополянском районе.

В несколько районов ушли крупные партии вакцины от бешенства. Фото: управление ветеринарии Кировской области

Единственный «прямой» вариант защиты от вируса бешенства - вакцина. Регион получил уже 500 тысяч доз «Оралрабивака». Вакцину раскладывают в местах обитания диких плотоядных животных. Самые крупные партии получили Белохолуницкая, Зуевская, Кирово-Чепецкая, Котельничская, Оричевская, Слободская ветеринарные станции.