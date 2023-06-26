Погода в течение недели будет преимущественно облачная, но осадки ожидаются лишь в последний день июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове установится жаркая погода. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 26 по 30 июня в Кирове.

Понедельник, 26 июня

Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов. Погода будет облачной, осадков не ожидается. По данным синоптиков, порывы ветра могут составить до 7 м/с. Атмосферное давление в течение дня плавно снизится с 748 до 745 мм ртутного столба.

Вторник, 27 июня

Воздух в этот день прогреется до +25 градусов. Погода вновь будет преимущественно облачной, дождя не предвидится. Порывы ветра составят 6 м/с максимум. Атмосферное давление остановится на отметке в 744 мм ртутного столба.

Среда, 28 июня

Становится жарко: столбики термометров дойдут до отметки в +27 градусов. Погода будет пасмурной на протяжении дня, ближе к вечеру выглянет солнце. Осадков, по мнению синоптиков, не ожидается. Порывы ветра могут составить 6 м/с, как и накануне. Атмосферное давление снизится до 742 мм ртутного столба.

Четверг, 29 июня

На улице опять +25. Погода будет пасмурной, но зонтики, по прогнозу, не пригодятся. Порывы ветра вновь составят не более 6 м/с. Атмосферное давление снизится еще немного и остановится на отметке в 740 мм ртутного столба.

Пятница, 30 июня

В последний день июня похолодает до +21 градуса, а в течение всего дня будет лить дождь. Небо очистится от облаков только ночью. Порывы ветра составят максимум 5 м/с. Атмосферное давление в течение дня резко упадет и к ночи составит 734 мм ртутного столба.