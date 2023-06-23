Таблетки не помогали: в Кирове врачи спасли жителя Костромской области

После удаления катетера и заживления раны пациент был выписан домой. Фото: минздрав Кировской области

В минздраве Кировской области поделились очередной историей спасения пациента. На этот раз врачи областной больницы избавили от болей жителя Костромы.

ТЕМПЕРАТУРА, БОЛИ И «НОЧНЫЕ ПОЗЫВЫ»

Несколько дней назад в Кировскую областную клиническую больницу попал 57-летний Виталий - житель Костромской области.

В последнее время мужчина мучился от болей при посещении туалета, вставал по несколько раз за ночь из-за неполного опорожнения мочевого пузыря. Он сходил на прием ко врачу и начал принимать прописанные таблетки, однако никакого эффекта лекарство не принесло.

- Весной у меня произошла острая задержка мочи, - делится Виталий. - Попал в больницу. После лечения в своей районной больнице обращался к урологу в областном центре. Диагноз - аденома предстательной железы.

В майские праздники у мужчины поднялась высокая температура, состояние его здоровья значительно ухудшилось. Знакомые посоветовали обратиться уже к кировским медикам. Так мужчина и оказался в урологическом отделении нашей областной больницы.

ВСЕ ИЗ-ЗА ДИАБЕТА

Исследования, проведенные кировскими спецами, дали более полную картину. Как выяснилось, у пациента была стриктура уретры. Это значит, что мочеиспускательный канал был значительно заужен. Из-за этого мочеиспускание было проблемным и сопровождалось серьезными болями.

По словам заведующего отделением Константина Триандафилова, причиной стриктуры могут стать атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, травмы, воспалительные заболевания и старые операции. У 57-летнего пациента как раз диабет: болезнь диагностировали еще 15 лет назад.

- Мужчина был незамедлительно прооперирован, - говорит доктор. - Под эндоскопическим контролем выполнено иссечение стриктуры с помощью лазера. После удаления катетера и заживления раны пациент был выписан домой.

Эндоскопия уже показала свою эффективность и ряд преимуществ в сравнении с открытыми операциями: с их помощью кировских пациентов сейчас избавляют от большинства урологических заболеваний.

Врачи также отмечают, что ежегодно в урологическом отделении областной больницы лечат до 30 пациентов со стриктурами уретры. А всего за год через отделение проходит более 1,5 тысяч пациентов, пятая часть которых - жители других регионов.

КСТАТИ

Кировские медики действительно регулярно спасают жителей соседних регионов и даже других государств.

Так, например, 41-летний гражданин Китая с инфарктом на вертолете был доставлен в Кировскую областную больницу, где его и поставили на ноги.

А жительницу Омутнинска врачи спасли благодаря звонку из Швеции.