«Рука твердая, разум холодный, сердце сострадающее: один день из жизни хирурга кировского военного госпиталя Росгвардии

Для Юрия Воротченко военная хирургия не просто профессия, а дело жизни. Фото: Управление Росгвардии Кировской области

Для врача хирургического отделения кировского военного госпиталя Росгвардии майора медицинской службы Юрия Воротченко военная хирургия не просто профессия, а дело жизни.

Несмотря на то, что основная его специализация - урология, он врач-хирург широкого профиля: одинаково мастерски и почки прооперирует, и воспаленный аппендикс удалит, и осколок извлечет из бедра.

ОПЕРАТИВКА И УТРЕННИЙ ОБХОД

- Юрий Михайлович, - окликнула в коридоре спешившего на обход врача медсестра Елена Васильевна. - У Иванова из 5-й палаты давление высокое. 160 на 100. Что делать будем?

- Отменяем операцию. Вызывайте терапевта. Пока давление не стабилизируем, оперировать не будем.

Каждое дежурство Юрий Воротченко начинает с пересменки: «принимает дела» от коллег, общается с лечащими врачами из всех отделений, отмечает детали в своем блокноте. Дальше отправляется на плановый обход.

- Как ты себя чувствуешь, Руслан? Болей нет? Покажи ногу. Отлично, рана зажила. Подойдешь в перевязочную, швы сегодня снимем.

Доктор внимательно осматривает каждого пациента, интересуется самочувствием, выслушивает жалобы. По показаниям делает назначения, в соответствии с диагнозом выписывает направления на различные исследования.

ПЛАНОВАЯ РАБОТА

Находясь на дежурстве, врач госпиталя ни минуты не сидит на месте. Некогда. План операций составлен заранее. Поэтому майор Воротченко облачается в стерильный одноразовый халат, надевает шапочку, маску, перчатки и входит в святая святых госпиталя - ослепительно белоснежную операционную.

Здесь его ожидает слаженная команда врачей и медсестер. За состоянием больного, находящегося под наркозом, наблюдает анестезиолог-реаниматолог, отслеживая на мониторе витальные функции: частоту пульса, дыхания, давление и показатели насыщения крови кислородом.

Не бывает двух одинаковых хирургических вмешательств. Любое требует от врача предельной собранности, ювелирной точности движений и постоянного анализа ситуации.

В оперблоке царит тишина. Все работают как единый механизм: специалисты четко знают свое дело и с полувзгляда, полуслова понимают друг друга. Медсестра ловко подает врачу необходимые инструменты. Хирург берет в руки скальпель… Легким и плавным движением делает разрез, послойно продвигаясь к цели. Находит кисту и иссекает ее вместе с окружающими тканями, после чего приступает к сшиванию раны, ловко орудуя иглодержателем.

Все. Красивый ровный шов готов. Пациента можно выводить из наркоза и переводить в реанимацию.

Пять операций подряд, а между ними перевязки и снятие швов - в общем-то обычное дело для хирурга. Тем не менее, простоять несколько часов за операционным столом, в максимальном психологическом и физическом напряжении, в буквальном смысле, «держа» в своих руках здоровье и жизнь человека, совсем не просто.

После того, как был наложен последний шов, Юрий Михайлович снимает стерильную одежду и отправляется на первый этаж принимать больных. Только открыл дверь, как зазвонил телефон.

- Майор Воротченко.

- Слушаю?!

СЛУЧАЙ НА ДЕЖУРСТВЕ

В приемное отделение поступил тревожный звонок от одного из военнослужащих кировского гарнизона.

- Помогите! Задыхаюсь!, - прохрипел он в трубку.

- Называйте адрес!

- Ульяновская, 17-21.

- Ждите! Выезжаем.

Информацию о появлении экстренного больного молниеносно довели до начальника госпиталя и медицинского персонала. Было принято решение тотчас ехать на помощь, ведь человек находился на грани жизни и смерти. Завывая сиреной, реанимобиль сорвался с места…

Юрий Воротченко вместе с медицинской сестрой вбежали в квартиру - дверь была открыта. Бледный как полотно, с затуманенным взглядом, мужчина едва шевелил губами.

Врач осмотрел пострадавшего: острая дыхательная недостаточность, в правой половине грудной клетки дыхание полностью отсутствует. Ко всему прочему, налицо признаки внутреннего кровотечения. Состояние критическое.

- Ольга, срочно катетер в периферическую вену! Капаем физ и госпитализируем!

В движущейся карете скорой помощи, оснащенной современным реанимационным оборудованием, военные медики продолжили внутривенную лекарственную терапию, надели на пациента кислородную маску.

- К моменту прибытия в госпиталь состояние сержанта Николая Петрова удалось стабилизировать, - рассказывает майор Воротченко. -

Рентген показал мозаичное затемнение в правой половине грудной клетки. Это означало, что полость заполнена жидкостью и частично воздухом. Военврач понимал, что, скорее всего, это гемоторакс (скопление крови в результате внутреннего кровотечения - Ред.). Требовалось немедленно провести пункцию: проколоть специальным инструментом и откачать содержимое для определения его состава и облегчения состояния мужчины.

Юрий Михайлович сделал УЗИ. Все движения медика быстрые, отточенные. Рука твердая, разум холодный, сердце сострадающее. Успокоив больного, аккуратно ввел пункционную иглу. Шприц наполнился кровью. Предположительный диагноз подтвердился…

Врач убрал максимально возможное количество жидкости, после чего одышка пациента уменьшилась, но пострадавший нуждался в срочной операции.

- Состояние было настолько тяжелым, а давление критически низким: 40 на 20, что больной мог не пережить серьезного вмешательства. Мой коллега, анестезиолог-реаниматолог подполковник медицинской службы Сергей Наговицын начал переливание донорской крови. И только когда артериальное давление приблизилось к норме, эстафету по спасению росгвардейца приняли мы, хирурги.

- Очнувшись после операции, я быстро пошел на поправку, - вспоминает сержант Николай Петров. - Как позже оказалось, из-за врожденной патологии сосудов открылось внутреннее кровотечение. В легкое два литра крови вылилось! Я очень благодарен Юрию Михайловичу, докторам и медсестрам госпиталя. Они меня, без преувеличения, «с того света» вернули!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Профессия военного хирурга - одна из самых сложных и ответственных в медицине, требующая от врача высокого уровня мастерства, ювелирной точности движений, мужества и хладнокровия, гармонично соседствующих с милосердием и желанием помогать людям. Юрий

Михайлович Воротченко - специалист, обладающий хирургическим даром, врач, который постоянно развивается в профессии, осваивает и внедряет новые методы лечения. Руководство его ценит, коллеги уважают, а пациенты любят и доверяют ему самое ценное - свое здоровье.

«СЛОВО КОЛЛЕГИ»

Начальник кировского военного госпиталя Росгвардии подполковник медицинской службы Сергей Васильевич Куликов:

- Юрий Михайлович - врач высшей категории, отличный специалист. Имеет весомый опыт в урологии, проводит сложнейшие операции, как полостные, так и эндоскопические. Участник боевых действий. За мужество и профессионализм, проявленные в служебно-боевых командировках, награжден медалями Жукова и Луки Крымского.