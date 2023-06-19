На неделе кировчанам понадобится зонт. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчан ждет не по-летнему холодная неделька. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 19 по 23 июня.

Понедельник, 19 июня

Новая рабочая неделя встретит кировчан пасмурной погодой, а ближе к 15 часам ожидается дождь. Столбики термометров в этот день не поднимутся выше отметки в +13 градусов. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигнуть 8 м/с. Атмосферное давление упадет с 747 до 743 мм ртутного столба в течение дня.

Вторник, 20 июня

Погода будет пасмурной, однако осадков не ожидается. За окном потеплеет до +14 градусов максимум. Порывы ветра вновь могут достигнуть 8 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 743 мм ртутного столба.

Среда, 21 июня

Погода снова не порадует: +13 градусов - максимальное значение температуры воздуха в этот день. Небо будет завешено тучами, так что погреться на солнце не удастся. Порывы ветра могут составить до 7 м/с. Атмосферное давление к вечеру поднимется до 746 мм ртутного столба.

Четверг, 22 июня

В этот день за окном потеплеет до +16 градусов. Днем ожидается небольшой дождь, который начнется в полдень и прекратится после 15 часов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 6 м/с. Атмосферное давление медленно снизится до отметки 744 мм ртутного столба.

Пятница, 23 июня

Наконец-то распогодится: в этот день температура воздуха достигнет +19 градусов. Погода ожидается облачная, осадков не прогнозируется. Порывы ветра составят не более 5 м/с. Атмосферное давление к ночи упадет до 740 мм ртутного столба.