Опасность для зверя и человека: кировчанам рассказали, почему нельзя забирать детенышей диких животных и птиц из природы

Кировчан убедительно просят не трогать малышей диких животных в лесу. Фото: скрин с видео vk.com/obrcrussia

Весна и начало лета - время размножения диких зверей. В этот период кировчане нередко находят на природе и даже в черте города малышей животных и птиц. А вот что с ними делать? В Минприроды Кировской области пояснили, что можно и что нельзя при встрече с «братьями нашими меньшими».

ЕМУ ЖЕ НУЖНА ПОМОЩЬ?

- Желание спасти маленькое хрупкое существо естественно для человека, но оно глубоко ошибочно. Не стоит вмешиваться в естественные природные процессы, трогать, а тем более забирать детеныша с собой, - подчеркивают в ведомстве.

Как правило, в естественной среде обитания взрослые звери и птицы обеспечивают выживаемость молодняка, которые инстинктивно знают, как и что делать. Некоторые малыши с первых дней жизни могут кормиться самостоятельно.

Если вам кажется, что живой находке нужна помощь - обратитесь к ветеринарам, зоологам, волонтерам специальных центров для животных. Они помогут советом и заберут зверька, если тот действительно травмирован.

ЕГО ЖЕ БРОСИЛИ?

Некоторые детеныши нуждаются в защите и присмотре - но не от человека. Они могут долгое время ждать возвращения родителей и не реагировать на внешние раздражители. Матери оставляют их в логове или гнезде, а сами неподалеку добывают пропитание.

- Люди, которые находят детенышей птиц или зверей, ошибаются, думая, что это дети-сироты и они нуждаются в помощи. Их родители почти всегда скрываются, завидев людей, а когда опасность минует, возвращаются назад, - сообщает Минприроды Кировской области.

Если животное побывает в руках человека или получит из них пищу, оно уже не сможет вернуться в дикую природу. Добавим также, что у всех малышей, которых несут домой и в зоопарки, шансы выжить крайне малы, поскольку только ограниченный круг специалистов знает все тонкости ухода за дикими зверями, их содержания и кормежки.

ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ

Желание помочь может быть чревато и для самого человека. Так, дикие животные могут быть переносчиками различных болезней, в том числе бешенства, лишая и других, опасных как для питомцев, так и людей.

Помимо того, Минприроды напоминает кировчанам: изъятие животных и птиц из природы и их содержание в неволе является нарушением природоохранного законодательства. Наказанием служит штраф и безвозмездное изъятие нового питомца. В случае, если он погибнет по вине человека, тот должен будет возместить причиненный ущерб.

- В большинстве своем вмешательство человека в естественные природные процессы не только неоправданно, но и влечет нарушение природных механизмов естественного отбора и борьбы за существование. Нужно помнить, что лес - это территория диких животных, а природа пишет свои законы для его обитателей, - добавили в Минприроды.