В мае картофель в Кировской области подорожал на 5,9% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Кировстата рассказали, как менялись цены на продукты и товары в регионе в течение месяца. Так, аналитики отметили повышение стоимости некоторых корнеплодов. Фрукты и крупы, напротив, подешевели.

СТАЛО ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ ОВОЩИ И МОЛОКО

По информации ведомства, в мае в Кировской области изменилась стоимость овощей. Капуста выросла в цене сразу на 76,2%, морковь - на 38,3%, картофель - на 5,9%. При этом кировчане меньше платили за огурцы - на 40,2%, помидоры - на 26,2%, апельсины - на 4,1%.

Крупы также стали дешевле: гречка - на 3,6%, овсяная и перловая - на 3,2%, рис - на 1,9%. Выгоднее стало приобретать и куриные яйца - на 14,2%, молоко - на 4,9%, кетчуп - на 3,1%.

В группе мясных продуктов специалисты отметили рост стоимости охлажденных и мороженых кур - 10,9%, кулинарных изделий из птицы - на 5,3%, мясного фарша - на 3,1%.

Среди прочих продуктов дороже стали:

- сахар-песок (на 9,5%),

- варенье, джем, повидло (на 5,5%),

- молоко сгущенное с сахаром (на 4%),

- макароны из пшеничной муки высшего сорта (на 2,8%),

- чай черный байховый (на 2,4%).

ПОДОРОЖАЛИ КРЕМА И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Среди непродовольственных товаров подорожали определенные парфюмерно-косметические товары. Речь идет о пене для бритья - на 4,4%, гель для душа - на 3,6%, крем для рук - на 2,2%.

Стройматериалы также выросли в цене: металлочерепица - на 4,3%, еврошифер - на 3,2%, гипсокартон - на 3,1%. Продолжается в регионе и рост цен на легковые авто. Подержанные и новые иномарки подорожали на 4,1% и 1,2% соответственно.

ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК

Заметно дороже в Кировской области стали путевки на отдых. За поездки на Черноморское побережье кировчанам приходится платить на 12,2% больше, проживание в домах отдыха - на 11%, речные круизы на территории страны - на 5,1%, экскурсионные туры по России - на 1,9%.

Подорожали и услуги зарубежного туризма. Стоимость путевки в страны Закавказья увеличилась на 7,8%, Египет - на 4,6%, Турцию - на 4,5%. На отдых в ОАЭ снизилась на 22,1%.

Кроме того, выросли тарифы на проезд в плацкарте скорых нефирменных и фирменных поездов дальнего следования на 12,6% и 13,6% соответственно.