Достали четыре пули: в Кировской области ветеринары спасли кота, в которого стреляли из пневматики

Кота привез хозяин, заметивший у питомца огнестрельное ранение. Фото: vk.com/club163966725

В Кировской области ветеринары прооперировали кота с огнестрельными ранениями. Подробности рассказали в региональном управлении ветеринарии.

ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РУЖЬЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ

8 июня на прием в Верхнекамский ветеринарный участок обратился житель Кирса. Он принес с собой котика, у которого обнаружил огнестрельное ранение. Как удалось установить, пулю выпустили из пневматического оружия.

После тщательного осмотра специалисты установили, что в животное выстрелили несколько раз. Всего в теле застряло четыре пули. Их необходимо было извлечь, чем занялась ветврач-хирург. Коту успешно провели операцию, и сейчас он идет на поправку.

Как заметила заведующая ветучастком Наталья Исупова, такой случай - уже не первый в практике специалистов. Ранее к ним уже обращались владельцы животных с огнестрельными ранениями.

Хозяин спасенного кота написал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Стоит отметить, что наказанием по ней может быть как крупный штраф, так и вполне реальный срок.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ… СОВСЕМ НЕДАВНО

Жестокость к животным в Кировской области, к сожалению, не слишком редкое явление. Так, совсем недавно «Комсомолка» писала о случае в Оричах. Неизвестный живодер застрелил собаку, любимицу местной семьи.

Животное увезли на экспертизу, которая показала: питомца застрелили дробью из охотничьего ружья. У кого поднялась рука на пса - неизвестно. Свидетелей у трагедии не оказалось, а семья не может подумать на кого-то из знакомых или односельчан. Хозяин подал заявление в полицию, по факту случившегося возбудили уголовное дело, однако в успех владельцам погибшей собаки особо не верится.

Добавим, что если у вас есть какая-либо информация об этом случае, сообщите об этом по телефону +79128269546.

НАШУМЕВШАЯ ТРАГЕДИЯ

Еще один нашумевший случай произошел в самом конце 2019 года. Охотник из Зуевского района записал видео, на котором рассказал, что его охотничьих собак расстреляли из ружья чуть ли не на его глазах. Запись прогремела чуть ли не на всю страну, поскольку виновником случившегося мужчина назвал депутата областного Заксобрания - Вячеслава Ягдарова. Причем тот сам признался в совершенном, поглумившись и заявив, что он тут - «король».

Мужчина написал заявление в полицию, и очень быстро Следком возбудил уголовное дело. Ягдаров лишился членства в партии власти, а в конце 2020 года его полномочия депутата прекратили досрочно. В июне 2020 он получил приговор - штраф в размере 240 тысяч рублей плюс компенсация за материальный ущерб и моральный вред.