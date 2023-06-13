Кировчан ожидает теплая неделя без осадков. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Короткая рабочая неделя будет теплой! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 13 по 16 июня.

Вторник, 13 июня

Температура воздуха днем поднимется до +23 градусов. Погода будет преимущественно облачной, солнышко выглянет лишь вечером. Осадков, по прогнозу синоптиков, не ожидается. Порывы ветра составят 6 м/с максимум. Атмосферное давление в течение дня рухнет с 757 до 752 мм ртутного столба.

Среда, 14 июня

В среду столбики термометров покажут отметку в +24 градуса. Погода будет в основном солнечной и ясной, облачность ожидается во второй половине дня. Сильного ветра можно не ждать, порывы составят максимум 6 м/с, как и накануне. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет 748 мм ртутного столба.

Четверг, 15 июня

Днем температура воздуха вновь составит +23 градуса. На протяжении практически всего дня ожидается ясная погода, так что кировчане смогут вдоволь погреться на солнышке. Порывы ветра вновь составят не более 6 м/с. Атмосферное давление снизится еще немного - до 747 мм ртутного столба.

Пятница, 16 июня

В последний день рабочей недели на улице потеплеет до +26 градусов. Погода будет преимущественно ясной, никаких осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут составить 7 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743-745 мм ртутного столба.