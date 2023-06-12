В Кировской области после укусов клещей 14 жителей заболели энцефалитом и еще 75 человек - боррелиозом

С начала сезона активности клещей в регионе зафиксировали у жителей 15 случаев вирусного энцефалита. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане продолжают обращаться за помощью после укусов клещей. Актуальную статистику опубликовал региональный Роспотребнадзор.

ПОСТРАДАЛИ 216 ДЕТЕЙ

С 29 мая по 4 июня в медицинские организации Кировской области из-за присасывания клещей обратился 1949 пациентов. Среди них есть дети - 216 человек. Уточняется, что по сравнению с прошлой неделей число пострадавших снизилось на 22,9%.

Всего же с начала сезона с укусами клещей столкнулись уже 10 486 жителей региона. Это выше на 28,8% среднемноголетнего значения.

Что касается заболевших, то за неделю в области выявили пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Среди них один ребенок. Клещевой боррелиоз подтвердился у 25 человек. В том числе также и у одного ребенка.

В целом с начала активности клещей в регионе зафиксировали 15 случаев вирусного энцефалита. Еще 75 человек заболели клещевым боррелиозом.

ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

Жителям напоминают, что подхватить вирусный энцефалит можно не только при укусе клеща, но и пищевым путем. В течение эпидемического сезона - с апреля по октябрь - можно употреблять только кипяченое или пастеризованное молоко коз.

В Кировской области уже есть случаи заболевания энцефалитом таким путем. Так, житель Нагорского района заразился при употреблении сырого молока своей козы.

Кроме того, в управлении отметили, что отдых на природе или даче рекомендуется только после обработки одежды специальными препаратами. Не стоит забывать, что клещи могут попасть в дом также с букетами и ветками, на шерсти животных, сумках и других вещах.