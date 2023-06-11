В Кировской области медики спасли женщину, потерявшую два литра крови

Ночью из дома вызвали хирурга, акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога. Фото: medkirov.ru

В Кировской области медики спали 30-летнюю девушку, которая потеряла два литра крови. Врачи провели экстренную операцию ночью. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ С ОСТРЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Кировчанка неожиданно почувствовала себя плохо во время поездки к родным в Опаринский район. У девушки появились сильные боли в животе и открылось кровотечение. Бригада скорой помощи заподозрила у пациентки разрыв яичника и приняла решение срочно направить жительницу в отделение гинекологии Больницы скорой медицинской помощи.

Однако в пути состояние кировчанки резко ухудшилось. Поэтому девушку пришлось госпитализировать в ближайшее медучреждение - Мурашинскую центральную районную больницу. По словам медиков, «счет шел на минуты». В стационар пациентка поступила уже в критическом состоянии из-за острого и массивного кровотечения.

Главврач больницы Михаил Сунцов отметил, что в медучреждении оперативно собрали бригаду врачей. Из дома вызвали хирурга, акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога.

- Ночью провели экстренное оперативное вмешательство, - рассказал Михаил Сунцов. - Пациентка потеряла около двух литров крови. Наши специалисты установили источник кровопотери и устранили патологию. Для восстановления объема крови была проведена гемотрансфузия (переливание крови - Ред.).

«БУКВАЛЬНО НЕ ОТХОДИЛИ ОТ МЕНЯ И ПОДБАДРИВАЛИ»

В министерстве уточнили, что послеоперационной период протекал без осложнений. Поэтому через неделю девушку в удовлетворительном состоянии выписали домой. Позднее пациентка направила благодарность в адрес врачей Мурашинской ЦРБ. Кировчанка выразила признательность каждому сотруднику районной больницы, которые спали ее, а также помогали восстанавливаться после операции.

- Бесконечно и на всю жизнь благодарна врачам Мурашинской центральной районной больницы, - поделилась кировчанка. - Щербакова Валентина Леонидовна, Багин Сергей Алексеевич, Попыванов Игорь Александрович - эти люди спасли мою жизнь. Так случилось, что меня экстренно доставили из другого района к ним в крайне тяжелом состоянии. Все было сделано быстро, качественно, профессионально.

Кроме того, девушка обратилась к медсестрам. Пациентка отметила, что весь медицинский персонал был внимательным и отзывчивым: «буквально не отходили от меня, настраивали и подбадривали».

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