Содержали сирот, вдов и учениц. Вятскому благотворительному обществу - 150 лет

Историки считают, что Вятское благотворительное общество стало крупнейшим на северо-востоке Европейской России. Фото: ЦГАКО

Всем нам знакомы кировские организации, помогающие тем, кто в этом нуждается. Кировчанам небезразличны дети-сироты, ребята с особенностями развития, животные и бездомные люди.

И 100, и 150 лет назад на Вятке было точно так же. А направлений благотворительности, кажется, было даже больше.

«Комсомолка» рассказывает о Вятском благотворительном обществе, открытом как раз 150 лет назад.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Краеведы считают, что меценатство - явление, знакомое нашему региону с XVII века. Еще в 1696 году торговый человек гостиной сотни И.А. Гостев на свои деньги отстроил каменную церковь Хлыновского Преображенского женского монастыря. Это направление благотворительности было самым распространенным на протяжении десятилетий: купцы и другие меценаты поддерживали как «нынешних» православных верующих, так и, к примеру, старообрядцев.

Плюсом строили и содержали приюты, богадельни, больницы для бедняков. Направлений благотворительности уже к 1850-м годам было великое множество - от поддержки школ и лечебниц на ключах до прямой выдачи денег и продуктов погорельцам и пострадавшим от стихийных бедствий. Много и активно вятское купечество жертвовало на нужды армии, ярким примером здесь остается Отечественная война 1812 года. Благотворители нашей губернии передали для снабжения русских полков огромные суммы (по самым скромным подсчетам, как минимум 15,5 тысячи рублей), не забывая при этом помогать формировать, обмундировывать и снабжать ополчение.

Однако все это были «неорганизованные» попытки, устремления, как правило, отдельных зажиточных вятчан и семей. Первое сообщество благотворителей попробовали создать в 1830-х годах, но безуспешно. А после случилось Вятское благотворительное общество.

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

В датах нетрудно запутаться.

Некоторые исследователи утверждают, что еще в 1872 году Вятским благотворительным обществом были открыты музыкальная и рисовальная школы, а также мастерская гипсовых изделий. 5 мая 1873 года общество открыло временную ночлежку для неимущих.

И тем не менее официальная дата иная: 10 июня (29 мая по новому стилю) 1873 года, ровно 150 лет назад, было основано Вятское благотворительное общество. Его целью было названо «доставление средств к улучшению нравственного и материального состояния бедных города Вятки». На первом собрании было 48 человек.

Идея собрать воедино многих меценатов в одной организации принадлежала вятскому губернатору Валерию Чарыкову.

- Постоянное стремление Вятского общества к делу благотворительности и желание помочь людям побудило ходатайствовать об открытии в Вятке благотворительного общества, - сказал Валерий Иванович на открытии общества.

В дальнейших циркулярах, разосланных в земские управы, Чарыков «покорнейше просил» рассмотреть возможность создания в каждом из уездов благотворительных обществ, подобных Вятскому. И их действительно появилось великое множество - в Слободском, Яранске, Сарапуле, Елабуге, Уржуме, Нолинске, Орлове, Котельниче, при нескольких заводах и даже при земской больнице.

БУЛЫЧЕВЫ, КЛОБУКОВЫ, ПРОЗОРОВЫ

Председателем Вятского благотворительного общества стал действительный статский советник А. П. Воскресенский, его заместителем - потомственный почетный гражданин, видный предприниматель Я. А. Прозоров.

Музыкальная школа (80 учеников и учениц), ремесленный приют для девочек, «убежище для бедных вдов с их малолетними детьми и девиц Вятки», «дом трудолюбия» на 100 человек, бесплатные столовые, ясли, ночлежка, несколько приютов - вот неполный список заведений, открытых и финансировавшихся Вятским благотворительным обществом и отдельными его меценатами. Еще общество и инициативные благотворители давали пособия раненым и семьям убитых в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, регулярные выплаты десяткам нуждающихся, лечебнице и общине сестер милосердия. Они же закупали книги для бедных учениц женской гимназии. Некоторых девочек и вовсе освобождали от платы за обучение. Вятчан-студентов Московского, Казанского, Санкт-Петербургского и других университетов тоже поддерживали деньгами. Общество и его члены делали очень и очень много для беднейших жителей Вятки.

В 1875 году в обществе насчитывалось 116 действительных членов. Булычевы, Коробовы, Короваевы, Клобуковы, Лаптевы, Прозоровы, Савинцевы, Александровы, Сунцовы, Уховы - все знатные купеческие фамилии Вятки и некоторых других губернских городов так или иначе помогали и обществу, и отдельным нуждающимся. Немалый вклад вносили чиновники, врачи, учителя, священники - их в обществе было даже больше, чем торговых людей.

НА ЧЬИ ДЕНЬГИ?

Фонд Вятского благотворительного общества складывался из ежегодных членских взносов и прочих пожертвований. Еще устраивали лотереи, праздники и гуляния, а выручку оставляли на благотворительные цели.

Сохранились данные об одном из первых крупных пожертвований: Яков Прозоров дал 1 200 рублей «для ежемесячных выдач бедным». Он же жертвовал и целые здания на нужды тех или иных учреждений. Возможно, крупнейшее вложение сделал Т. Ф. Булычев: купец дал 25 тысяч рублей, с процентов которого содержался приют на Стефановской улице.

Благотворители, давшие значительные капиталы, становились почетными членами общества.

Вятку разделили на 14 участков, во главе каждого поставили попечителя. Так было легче и быстрее оказывать помощь. Во главе участков зачастую оказывались купеческие жены.

Историки считают, что Вятское благотворительное общество стало крупнейшим на северо-востоке Европейской России.

С революцией и приходом советской власти многое в стране поменялось. Неудивительно, что в те годы потерялся и след Вятского благотворительного общества.

КСТАТИ

Переезжая из Вятки в Петербург, Яков Прозоров передал Вятскому благотворительному обществу почти целый квартал своих домов по улицам Вознесенской - Спасской. В дальнейшем он делал и другие подобные пожертвования.

Один из домов был построен в 1813-1816 годах купцом Петром Аршауловым. Здание несколько раз меняло владельцев, в нем открывали гостиницу, театр и магазины.

В 1881 году в этот дом «заехало» Вятское благотворительное общество. Оно продолжило сдавать первый этаж в аренду под магазины, часть второго этажа оставило под номера (гостиницу). Здание именовали «Общественным собранием» - ранее здесь действовали дамский и мужской клуб.

В 1918 году здание муниципализировали. Современный адрес дома - улица Спасская, 17 («Театр на Спасской»).

*По материалам М. С. Судовикова, В. Б. Помелова, С. А. Касанова, А. С. Касанова, ЦГАКО