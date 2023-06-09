Вернулась к привычной жизни: чепецкие врачи вылечили 101-летнюю пациентку

Пациентку навестила фельдшер местного ФАПа. Фото: минздрав Кировской области

Минздрав Кировской области поделился очередным примером отличной работы наших врачей. На этот раз медики помогли 101-летней пациентке восстановиться после ушибов и сотрясения головного мозга.

СТАРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВСЕ САМА

Дело было в конце мая.

Александре Шустовой 101 год (исполнится 102 в 2023-м). Живет она в селе Бурмакино Кирово-Чепецкого района и является одним из старейших жителей региона. Несмотря на солидный возраст, Александра Андреевна - человек активный. В быту ей помогают внук и социальный работник, но вообще старается делать как можно больше по дому сама.

Так вот, в конце мая бабушка не рассчитала свои силы: получила травму. Решила обратиться за медицинской помощью. Бригада «скорой» доставила ее в Кирово-Чепецкую центральную районную больницу (ЦРБ). Врачи диагностировали у пенсионерки ушибы и сотрясение головного мозга.

БОЛИ УШЛИ

Как рассказали в самой ЦРБ, чтобы исключить внутреннее кровотечение, пациентке сделали КТ. Исследование позволило получить объективную картину повреждений. К счастью, операция не потребовалась.

- Для восстановления здоровья пациентке было назначено консервативное лечение, а также перевязки, - заключили в больнице.

Медики подобрали удачную терапию. В итоге Александра Андреевна быстро пошла на поправку. Головные боли ушли, бабушка снова может ходить самостоятельно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несколько дней назад пенсионерку выписали из стационара обратно домой. Затем ее посетила фельдшер Бурмакинского ФАПа, чтобы проверить, как себя чувствует Александра Андреевна.

- К счастью, серьезных последствий для здоровья травма не принесла, - констатировала медик. - Пациентка начала вести свой привычный образ жизни. Основные показатели - в пределах нормы.

КСТАТИ

Кирово-Чепецкая ЦРБ - травматологический центр второго уровня. Ежегодно через местное хирургическое отделение проходит более 1,2 тысячи пациентов. В том числе 300 человек с разными травмами получают специализированную помощь.