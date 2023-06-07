7 июня паломники направились из Великорецкого в Киров.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
8 июня в Киров вернутся паломники, принявшие участие в Великорецком крестном ходе-2023. Как и в день начала шествия, некоторые улицы в этот день перекроют. «Комсомолка» узнала, какие участки и в какое время будут недоступны для водителей.
КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ С 6 УТРА В КИРОВЕ
С 06.00 до окончания шествия колонны:
- Луганская от Дзержинского до Ломоносова;
- Ломоносова от Луганской до Московской;
- Московская от Ломоносова до Дерендяева;
- Московская от Дерендяева до Казанской (кроме северного проезда у дома № 69 по Карла Либкнехта, парковок на Театральной площади со стороны домов №37 и 39 по Московской);
- Казанская от Московской до Горбачева;
- Горбачева от Казанской до Лесной;
- Урицкого от Орловской до Горбачева.
ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ДВИЖЕНИЕ 8 ИЮНЯ В КИРОВЕ С 7 УТРА
С 07.00 до окончания шествия колонны:
- участок от границы МО «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;
- новый мост через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской;
- Московская от Дерендяева до Казанской;
- Горбачева от Казанской до Лесной;
- Урицкого от Орловской до Горбачева.
КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ ДНЕМ 8 ИЮНЯ В КИРОВЕ
С 13.00 до окончания шествия колонны:
- Луганская от площади ХХ партсъезда до улицы Ломоносова;
- Ломоносова от Луганской до Московской;
- Московская от Ломоносова до Казанской;
- Казанская от Московской до Горбачева.
Карту перекрытых участков можно посмотреть по этой ссылке.
УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Как мы сообщали ранее, в торжествах на реке Великой приняли участие более 25 тысяч человек. Всего в Великорецком крестном ходе-2023 участвовала 51 тысяча паломников - такую цифру назвали по итогам четырех дней шествия. 7 июня они отправились из Великорецкого в Киров. 8 июня в 13.00 крестный ход будут встречать в Кирове в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», в 16.30 - в Трифоновом монастыре.
Фоторепортаж первых трех дней крестного хода можно посмотреть здесь.