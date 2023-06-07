7 июня паломники направились из Великорецкого в Киров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

8 июня в Киров вернутся паломники, принявшие участие в Великорецком крестном ходе-2023. Как и в день начала шествия, некоторые улицы в этот день перекроют. «Комсомолка» узнала, какие участки и в какое время будут недоступны для водителей.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ С 6 УТРА В КИРОВЕ

С 06.00 до окончания шествия колонны:

- Луганская от Дзержинского до Ломоносова;

- Ломоносова от Луганской до Московской;

- Московская от Ломоносова до Дерендяева;

- Московская от Дерендяева до Казанской (кроме северного проезда у дома № 69 по Карла Либкнехта, парковок на Театральной площади со стороны домов №37 и 39 по Московской);

- Казанская от Московской до Горбачева;

- Горбачева от Казанской до Лесной;

- Урицкого от Орловской до Горбачева.

ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ДВИЖЕНИЕ 8 ИЮНЯ В КИРОВЕ С 7 УТРА

С 07.00 до окончания шествия колонны:

- участок от границы МО «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;

- новый мост через Вятку и далее по Дзержинского до Луганской;

- Московская от Дерендяева до Казанской;

- Горбачева от Казанской до Лесной;

- Урицкого от Орловской до Горбачева.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ ДНЕМ 8 ИЮНЯ В КИРОВЕ

С 13.00 до окончания шествия колонны:

- Луганская от площади ХХ партсъезда до улицы Ломоносова;

- Ломоносова от Луганской до Московской;

- Московская от Ломоносова до Казанской;

- Казанская от Московской до Горбачева.

Карту перекрытых участков можно посмотреть по этой ссылке.

УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Как мы сообщали ранее, в торжествах на реке Великой приняли участие более 25 тысяч человек. Всего в Великорецком крестном ходе-2023 участвовала 51 тысяча паломников - такую цифру назвали по итогам четырех дней шествия. 7 июня они отправились из Великорецкого в Киров. 8 июня в 13.00 крестный ход будут встречать в Кирове в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», в 16.30 - в Трифоновом монастыре.

Фоторепортаж первых трех дней крестного хода можно посмотреть здесь.