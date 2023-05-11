Что изменилось в Кировской области за год работы Соколова?

10 мая 2022 года Александра Соколова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области подвели итоги первого года работы губернатора Александра Соколова. В региональном правительстве напомнили о принятых решениях и инициативах главы в указанный период.

Так, в 2022 году на развитие промышленности Кировской области направили 93 миллиона рублей. Средства выделили для поддержки предприятий в виде льготных займов.

Уточняется также, что в рамках импортозамещения местные предприятия выпускают социально значимые товары. Например, препараты бронхолитического действия. На эти цели Кировская фармацевтическая фабрика получила льготный заем на закупку оборудования - 59,4 миллиона рублей.

В течение года также решался вопрос по подготовке рабочих и инженерных кадров для промышленных предприятий страны. В том числе, регион рассчитывает войти в федеральную программу строительства кампуса мирового уровня.

В сфере предпринимательства по инициативе Соколова в Кировской области снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) на 2023 - 2025 годы. Уточняется, что численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства выросла на 2,5 тысячи.

Центру «Мой бизнес» выделили дополнительную субсидию из бюджета региона в 150 миллионов рублей. Средства пойдут на выдачу льготных микрозаймов предпринимателям.

Что касается агропромышленного комплекса, то региону удалось добиться рекордного урожая зерновых - более 700 тысяч тонн. Валовый сбор зерна оказался в 1,4 раза больше, чем в 2021 году. Уточняется, что также началась работа по возврату неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. В текущем году планируется увеличить площади, занятые картофелем и овощами открытого грунта.

Помимо этого, кировчанам напомнили о разработке пятилетней программы по развитию дорожной сферы. Так, в области построят мост через Чепцу и тоннель под Транссибом. Кроме того, запланирован ремонт и строительство 2 тысяч километров дорог и 69 мостов.

За год работы Александра Соколова удалось расширить Программу развития газоснабжения и газификации Кировской области. За счет чего в регионе дополнительно газифицируют 41 населенный пункт. К ним относятся, в том числе, районные центры южной части региона. В области также предусмотрена компенсация расходов на газификацию, максимальный размер которой увеличили до 100 тысяч рублей.

Итоги подвели и в сфере строительства. Так, в 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию 530,3 тысячи квадратных метров жилья. Это на 4,2% больше, чем в 2021 году. Для расселения из аварийного жилья построили два новых дома - в поселке Вахруши Слободского района и в поселке Косино Зуевского района. В текущем году заключены контракты на строительство еще 17 домов.

С мая по декабрь прошлого года в эксплуатацию ввели пять долгостроев. Планируется решить проблему по всем 20 проблемным домам.

Отметим, что 10 мая 2022 года Александра Соколова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. Затем в сентябре он набрал 71,85% голосов на выборах.