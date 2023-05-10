Привязали и залечили до смерти: как в Котельниче за месяц угас пациент больницы

Всего за месяц до беды Виктор Васильевич провожал родных на вокзал и нес чемодан. Фото: из семейного архива

Пациент пришел в больницу сам, а после лечения родственники получили лишь тело? Увы, не единичная история в вятской медицине. «КП» - Киров» уже рассказывала о похожем трагическом случае.

На этот раз место действия - Котельничская центральная районная больница (ЦРБ). Действующие лица - начмед, и.о. главврача Е.К. и пациент, до того никогда не жаловавшийся на проблемы со здоровьем.

В редакцию обратились дочери котельничанина, скончавшегося в стенах ЦРБ. И вот что они рассказали.

НЕ ЖАЛОВАЛСЯ НА ЗДОРОВЬЕ

Виктору С. было всего 67 лет. Он практически никогда не жаловался на здоровье: даже выйдя на пенсию, в больницах почти не бывал.

- Мы с сыном приезжали в августе, всего за месяц до госпитализации, - рассказала «Комсомолке» Елена С. - Папа провожал нас на вокзал, помогал чемодан нести. Здоровый мужчина, выглядел гораздо моложе своих лет, всегда был очень ухоженный. На старика никак не «тянул».

Однако в сентябре 2022-го Виктору Васильевичу все же пришлось обратиться в ЦРБ: беспокоили боли в спине.

Лечение - если это вообще можно так назвать - затянулось практически на месяц, но положительных результатов не принесло. 4 октября мужчина скончался в стенах стационара.

В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ПЕРЕВЕЛИ ИЗ РЕАНИМАЦИИ В «ОБЩАК»

Диагноз при поступлении - люмбаго («прострел»)* с ишиасом (сдавливанием нерва). На следующий день - подозрение на кровоизлияние в мозг с сопутствующим обострением гипертонической болезни. Плюс люмбаго и ишиас.

В последующие две недели пациента осмотрели лечащий врач, заведующий терапией и анестезиолог-реаниматолог. Обновленный диагноз - дорсопатия (острые мышечные боли), остеохондроз и люмбалгия (проблемы с поясницей). Причем некоторые детали добавились лишь 24 сентября. Тогда мужчина был в предкоматозном состоянии (сопоре), поэтому его осмотрел анестезиолог-реаниматолог.

- Заведующая терапией настаивала на цереброваскулярной болезни и хронической ишемии мозга, - сетует родня. - А вот анестезиологи ставили на дорсопатию и остеохондроз. У медиков вообще не было единой точки зрения на происходящее. 25 сентября папу осмотрели два разных врача: один оценил его состояние как средней тяжести, другой - как тяжелое. В итоге мы просто не знаем, от чего именно папу лечили несколько дней до 4 октября - до дня, когда началась агония. Представьте, прямо перед смертью его перевели из реанимации в общую палату!

Медперсонал не следил мочевым катетером, не обрабатывал пролежни, игнорировал рекомендации из инструкций к препаратам - все это лишь усугубляло инфекционные риски.

В какой-то момент у Виктора Васильевича начался сепсис и случился отек мозга. Анализы крови свидетельствовали о воспалении, но с 16 сентября - целых три недели - антибиотиков ему не давали.

НЕ ДАВАЛИ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ

Родные уверены, что помощь Виктору Васильевичу оказывали некачественно и с нарушениями. Их опасения подтверждаются результатами проверки, проведенной Кировским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»**. Разобрав первичную документацию, эксперты сделали следующие выводы:

- диагноз Виктору Васильевичу установили неправильно;

- диагностику и лечение пациенту «не выполняли, выполняли несвоевременно или ненадлежащим образом». Помощь могла не соответствовать стандартам и клиническим рекомендациям;

- итогом стало ухудшение состояния здоровья пациента: появился риск прогрессирования уже имеющегося заболевания либо возникновения нового;

- терапия не была рациональной: врачи назначали разные препараты со схожим фармакологическим действием. Есть также вопросы к дозировке, кратности и длительности приема лекарств;

- в медицинской документации не нашлось ни результатов обследований, ни данных осмотров и консультаций профильных врачей, ни дневниковых записей. Непонятно, как отслеживали динамику состояния здоровья погибшего.

Дочери регулярно посещали Виктора Васильевича. Они «вживую» видели, как он потерял ясность сознания и постепенно впал в кому. Диагноз все это время не менялся, лечение, прописанное котельничскими «спецами», не помогало. А когда мужчина жаловался на страшные боли в спине, ему не давали толковых обезболивающих средств. Хотя один из врачей настаивал, что препараты Виктору Васильевичу все же нужно дать, остальные, вероятно, не согласились.

Анализы крови свидетельствовали о бешеном превышении уровня ПСА в крови мужчины. Это антиген, по которому судят о заболеваниях предстательной железы. Возможно, причиной всех болей и тяжелого состояния Виктора Васильевича был рак простаты.

- Об этом не раз говорили врачи, но Е.К. каждый раз уходила от этой темы, - вспоминает Елена. - В заключении «Согаза» тоже говорилось о ПСА. А лекарства упорно назначали от болей в спине - якобы остеохондроза, изменений в позвонках. Нам еще предлагали за свой счет лекарства покупать. И только после жалоб в страховую компанию начали выдавать препараты.

- Его надо было лечить, - говорит юрист Николай Вагин, представляющий интересы истиц. - Но в результате неправильного лечения - смею так утверждать на основании заключения медицинской страховой компании о нарушениях - пациент скончался. Мы подали жалобу в прокуратуру и в медицинское учреждение. Одновременно направили заявление в Следком о возбуждении уголовного дела по факту оказания медицинской помощи, не отвечающей требованиям.

ПОЧЕМУ ВИНЯТ Е.К.?

- Е.К. представляла себя как начмед, и.о. главврача, - уточняет юрист. - Возможно, именно она давала указания подчиненным. Пациента нужно было везти в Киров на различные исследования, однако никто его не повез. Она не должна была лично заниматься этим пациентом, ведь есть лечащие врачи.

- Мы хотим, чтобы от рук Е.К. больше никто не пострадал, - признается Елена С. - А пока в ЦРБ творится беспредел. Пациентов содержат в нечеловеческих условиях, привязывают к кроватям. Наш папа умирал в муках, будучи привязанным. И обезболивающие ему давали только если мы несколько раз попросим. Мы были шокированы полнейшей некомпетентностью Е.К. - лечащего врача, на тот момент исполнявшего обязанности главврача.

Да, вам не показалось. Пациентов привязывают к больничным койкам. В Котельничской ЦРБ это, увы, в порядке вещей. Хотя это не буйные шизоидные пациенты, а обычные люди. Смотрите сами.

ОФИЦИАЛЬНО

Претензии к Е.К. были и у первых лиц региона. Поводом стали массовые жалобы от пациентов, которые неделями не могли попасть на забор анализов.

- Жители жаловались на введение предварительной записи для сдачи анализов в ЦРБ, - писал 6 февраля в соцсетях губернатор Соколов. - Древний и неэффективный подход к организации труда, усложняющий жизнь пациентам. Надо не создавать барьеры, а наоборот - снимать их. Поручил региональному минздраву оперативно разобраться. Надуманный барьер убрали вместе с его автором.

ЦРБ посетила министр здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина.

- Руководству больницы неоднократно говорили, что предварительную запись на сдачу анализов необходимо убрать, - доложила по итогу министр. - Однако действий для исправления ситуации предпринято не было.

Как стало известно «КП» - Киров», уходила Е.К. ненадолго. Уже 21 февраля она вновь стала заместителем главного врача Котельничской ЦРБ. Что это за жест и как такое допустило руководство минздрава, - остается только догадываться.

ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Точно о том же в соцсетях пишут другие пациенты Котельничской ЦРБ и их родственники: бардак, безразличие, гигантские очереди, привязывание стационарных пациентов - есть. Как и множество вопросов к работе Е.К. Исследований нет…

- Это надо было сделать давно! - написал Виталий К. об увольнении врача. - Все развалила!

- А продолжит ли Е.К. работу на должности терапевта? - интересовалась Елена С. - Ведь у населения много претензий именно к этому врачу.

- Мы обращаемся в эту поликлинику от безысходности! - посетовала Светлана Г. - Куда людям деваться-то? Все терпим! Отношение к пациентам ужасное, очереди бесконечные, врачи опаздывают с приемом.

- Главврач, как вы людям в глаза будете смотреть, когда прочитаете, что пишут в комментариях? - поинтересовалась Людмила Н. - И ведь все, что пишут - правда...

- Я проходил в ЦРБ платную медкомиссию на работу, - поделился Александр Д. - Оплатил немаленькую сумму, пришел 3-го числа, а направление на анализы мне дали на 21-е. Закончил медкомиссию 29-го… Как думаете, будет нормальный работодатель ждать месяц?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Котельничском районном суде начались заседания по делу о гибели Виктора Васильевича, два уже состоялись. Ответчик - та самая Е.К.

- Мне очень важно, чтобы она понесла наказание, - признается дочь Виктора С. - Чтобы больше не бралась лечить людей, не прикасалась ни к кому. В Котельниче люди говорят, что у нее свое «кладбище» больных. Просто мы единственные набрались сил и пошли по судам. Для нас главное - чтобы человек больше не работал, не лечил людей. И наконец, нам очень важно узнать настоящий диагноз, приведший к гибели папы.

*здесь и далее используются данные искового заявления, истории болезни, эпикризов, листов осмотра пациента

**документы имеются в распоряжении редакции «Комсомолки». Однако отметим, что есть и судебное дело