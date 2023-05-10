Погода на короткой рабочей неделе будет преимущественно пасмурной. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

После минувших холодов постепенно начнется потепление. «Комсомолка» публикует прогноз погоды на короткую рабочую неделю в Кирове.

Среда, 10 мая

Температура воздуха поднимется максимум до +16 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, однако осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигнуть 6 м/с. Атмосферное давление в течение дня медленно опустится с 754 до 751 мм ртутного столба.

Четверг, 11 мая

На улице слегка похолодает: термометры покажут отметку в +15 градусов. Погода будет в основном облачной, а в 15 часов ожидается небольшой дождь. Порывы ветра составят максимум 6 м/с, как и накануне. Атмосферное давление составит 751-752 мм ртутного столба.

Пятница, 12 мая

За окном распогодится до +17 градусов. Погода в этот день будет преимущественно пасмурной, но без дождей. Сильного ветра не ожидается, порывы составят максимум 3-4 м/с. Атмосферное давление начнет плавно снижаться и за день дойдет с 750 до 747 мм ртутного столба.

КСТАТИ

Напомним, на минувшей неделе на Кировскую область обрушились майские снегопады. 7 мая замело почти все районы региона, в том числе и сам Киров. Метеорологи прогнозировали в этот день выпадение от 1 до 3 мм осадков. Снежный покров держался недолго, не дав толком вспомнить зиму.

Однако у некоторых оказались проблемы посерьезнее. Так, жители Лузского и Подосиновского районов из-за метели остались без электричества. Специалисты к концу дня устранили неполадки.

ВАЖНО

Стоит также добавить, что в Кировской области продолжается пожароопасный сезон. По сообщению регионального ГУ МЧС, за минувшие выходные специалисты пять раз выезжали на тушение сухой травы. Лесных пожаров за этот период не зарегистрировано.

Не стоит забывать об административной и уголовной ответственности, положенной за неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, сухой травы и других материалов с нарушением требований пожарной безопасности в лесу и на примыкающих к нему участках.

Кроме того, напомним об активности клещей в регионе. По состоянию на 5 мая от укусов пострадали более 1300 жителей Кировской области, при этом двое заболели боррелиозом. Несмотря на обработку общественных территорий, кировчан просят соблюдать меры профилактики. Подробнее об этом можно прочитать здесь.