Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Кирове 9 мая 2023 года

Некоторые маршруты автобусов на несколько часов изменятся, а троллейбусы временно перестанут ходить. Фото: Анна МАМАЕВА

9 мая в Кирове перекроют несколько улиц в связи с празднованием Дня Победы. Как правило, из-за этого в праздники меняются и маршруты общественного транспорта. «Комсомолка» узнала, как будет ходить общественный транспорт в Кирове 9 мая 2023 года.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦУ КАРЛА МАРКСА ОТ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ДО СПАССКОЙ

С 05.00 до 12.00 на этом участке меняется работа следующих маршрутов:

- № 2: улица Дзержинского - Октябрьский проспект - Воровского, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 10: улица Милицейская - Карла Маркса - Воровского - Октябрьский проспект, далее - по существующему маршруту;

- № 14: улица Воровского - Октябрьский проспект - Профсоюзная, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 23: улица Лепсе - Октябрьский проспект - Воровского - Карла Маркса, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 39: улица Профсоюзная - Октябрьский проспект - Воровского, далее - по существующему маршруту;

- № 46: улица Дзержинского - Октябрьский проспект - Воровского - Карла Маркса, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 47: улица Ленина - Преображенская - Карла Маркса, далее - по существующему маршруту;

- № 84: улица Профсоюзная - Ленина - Воровского, далее - по существующему маршруту;

- № 90: Октябрьский проспект - Воровского - Карла Маркса, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

Троллейбус №1 приостановит работу.

9 МАЯ ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦУ ЛЕНИНА ОТ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ДО ГЕРЦЕНА

С 10.00 до 13.00 на этом участке изменится работа следующих маршрутов:

- № 1: площадь им. Лепсе - Октябрьский проспект - Воровского - Ленина, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 3: улица Комсомольская - Октябрьский проспект - Профсоюзная, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 5: улица Комсомольская - Октябрьский проспект - Профсоюзная, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 14: улица Воровского - Октябрьский проспект - Профсоюзная, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 21: улица Воровского - Октябрьский проспект - Профсоюзная, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 47: улица Ленина - Воровского - Октябрьский проспект, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 51: улица Воровского - Октябрьский проспект, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 67: улица Комсомольская - Октябрьский проспект - Профсоюзная, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 84: улица Воровского - Октябрьский проспект - Профсоюзная, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом.

Троллейбусы №4, 5 и 8 временно приостановят работу.

9 МАЯ ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦЫ ЛЕНИНА И ПАРКОВУЮ В НОВОВЯТСКЕ

С 08.00 до 14.00 на улицах Ленина и Парковой от Коммунистической до Рухлядьева изменится работа маршрутов №46 и 87. Они будут следовать по улице Парковой от Советской до остановки «Улица Кирова», обратно - тем же маршрутом.