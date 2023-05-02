Кировчан ожидает дождливая неделя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан ждет дождливая рабочая неделя. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове со 2 по 5 мая.

Вторник, 2 мая

Столбики термометров поднимутся до отметки в +12 градусов максимум. День будет пасмурным, возможны небольшие дожди. Сильного ветра не ожидается - порывы составят не более 7 м/с. Атмосферное давление поднимется до 751 мм ртутного столба к концу дня.

Среда, 3 мая

На улице потеплеет до +19 градусов. День будет пасмурным, без осадков, а к вечеру выглянет солнце. По данным синоптиков, порывы ветра могут составить до 9 м/с. Атмосферное давление будет колебаться на отметке в 748-749 мм ртутного столба.

Четверг, 4 мая

За окном вновь похолодает: температура воздуха поднимется до +13 градусов максимум. С утра пройдет дождь, в течение дня погода будет пасмурной. Порывы ветра могут составить до 7 м/с. Атмосферное давление вновь поднимется до отметки в 750 мм ртутного столба.

Пятница, 5 мая

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +11 градусов. В полдень начнется дождь, который превратится в ливень к 15 часам. Осадки будут выпадать до самой ночи. Сильного ветра ждать не стоит, порывы составят максимум 5-6 м/с. Атмосферное давление начнет плавно снижаться и к концу дня дойдет до отметки в 747 мм ртутного столба.