В праздничные дни поликлиники будут работать по режиму выходных. Фото: Мария ЛЕНЦ

Близятся майские праздники! К сожалению, иногда кировчанам может потребоваться помощь и во время выходных. Минздрав Кировской области ответил на актуальный вопрос и рассказал, как будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая 2023 года.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ БОЛЬНИЦЫ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В эти периоды пациентов в поликлиниках будут принимать по графику выходного дня. Со 2 по 5 мая работа будет вестись в прежнем режиме. В Минздраве отметили, что в стационарах оказывать необходимую помощь в майские праздники будут в полном объеме. В особо сложных случаях соберут врачебный консилиум.

Подробные графики работы больниц и поликлиник можно узнать на их сайтах:

- Кировская горбольница №2;

- Кировская горбольница №5;

- Кировская клиническая больница № 7 им. В.И.Юрловой;

- Кировская горбольница №9;

- Центр кардиологии и неврологии;

- Кировский клинико-диагностический центр;

- Детский клинический консультативно-диагностический центр;

- Кировская клиническая офтальмологическая больница;

- Больница скорой медицинской помощи.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НА МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ

Если вам срочно будет необходима экстренная и неотложная помощь, ее окажут в следующих учреждениях:

- при травмах: поликлиника Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии (Киров, Менделеева, 17), круглосуточно;

- при заболеванияз глаз: взрослым - Кировская клиническая офтальмологическая больница (Октябрьский проспект, 10а), круглосуточно. Детям - приемный покой Кировской областной детской клинической больницы (Менделеева, 16), круглосуточно;

- стоматологическая помощь: взрослым - Кировский клинический стоматологический центр (Карла Либкнехта, 92). Детям помогут на Производственной, 8. График работы – ежедневно с 07.30 до 20.00;

- специализированная наркологическая помощь - приемный покой Кировского областного наркологического диспансера (Студенческий проезд, 7). Помощь окажут в том числе в вечернее и ночное время.

Служба «скорой помощи» и санавиация будут работать в режиме повышенной готовности. Телефоны: 03, 103, 112.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

(8332) 45-53-70, 78-34-17 - областной наркологический диспансер

8-800-222-17-32 - телефон доверия Центра психиатрии и психического здоровья для лиц, находящихся в острых кризисных ситуациях,

(8332) 40-80-22 - Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов

8-800-100-43-03, (8332) 21-43-03 - справочный телефон Министерства здравоохранения.