На майских праздниках кировчан ждут дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходные совсем близко! Причем не только обычный уик-энд, но и праздник 1 мая. Многие кировчане вряд ли предпочтут просидеть дома три выходных. «Комсомолка» публикует прогноз погоды в Кирове на 29, 30 апреля и 1 мая.

ПОГОДА В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ БУДЕТ НЕСТАБИЛЬНОЙ

В субботу, 29 апреля, кировчан ожидает облачная погода без осадков. Столбики термометров в этот день поднимутся максимум до +16 градусов. Синоптики прогнозируют сильный ветер: порывы могут составить до 9 м/с. Атмосферное давление будет плавно снижаться с 750 до 746 мм ртутного столба.

В воскресенье, 30 апреля, ожидается похолодание: теплее +13 градусов за весь день не станет. С 6 утра начнется дождь, который прекратится ближе к полудню. Остаток дня погода будет пасмурной, но, согласно прогнозу, без осадков. Порывы ветра днем составят до 8 м/с, ближе к ночи - до 6 м/с. Атмосферное давление поднимется обратно к отметке в 749 мм ртутного столба.

В праздничный день 1 мая температура воздуха резко поднимется до +20 градусов. Однако сама погода не порадует: в течение дня будет периодически идти небольшой дождь, который усилится к ночи. Порывы ветра поднимутся до 11-13 м/с. Атмосферное давление упадет до 741 мм ртутного столба, после чего медленно начнет подниматься снова.

В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ НА ПРИРОДЕ БЕРЕГИТЕСЬ КЛЕЩЕЙ

Стоит напомнить, что проводить время на природе сейчас становится опасно. Только за минувшую неделю в Кировской области зарегистрировали 210 случаев укусов клещей. В 36 из них пострадали дети. Областной Роспотребнадзор прогнозирует нарастание активности.

Кировчан просят не пренебрегать мерами личной профилактики, не допускать присасывания клещей. При выходе на природу необходимо надевать закрытую одежду - вещи с длинными рукавами, плотными манжетами, заправлять брюки в сапоги, на голову - капюшон, шапочку или косынку. Не стоит забывать про обработку вещей акарицидными препаратами. Проводите осмотр одежды каждые 10-15 минут, а по возвращении домой - всего тела.

КИРОВЧАН ПРОСЯТ НЕ РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Напоминаем также о том, что в Кировской области с 20 апреля введен противопожарный режим. В этот период запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, разводить костры в населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях и другое.

По данным КОГСАУ «Лесоохрана», с начала года в регионе зарегистрировали 27 лесных пожаров. 20 из них возникли при переходе с сопредельных территорий, шесть - по вине местных жителей, один - из-за лиц, использующих леса.

Добавим, что за нарушение правил предусмотрены штрафы - от 10 до 800 тысяч рублей. В случае возникновения лесного пожара виновнику придется возместить причиненный ущерб и оплатить затраты на тушение.