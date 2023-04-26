Один из 600 тысяч: о кировчанине, участвовавшем в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. ФОТО: Олег РУКАВИЦЫН

О масштабной катастрофе на Чернобыльской АЭС, пожалуй, слышали все. Со дня трагедии прошло уже 37 лет, но эта история продолжает волновать многих. О событиях того ужасного дня и их последствиях пишут песни, издают книги, снимают фильмы и сериалы. Но знаем ли мы имена тех, кто в то время спасал жизни?

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Согласно положениям Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Изначально эта дата была определена постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 22 апреля 1993 года, называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах».

В 2012 году в федеральное законодательство были внесены коррективы, название изменили. Это позволило увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

НАБИРАЛИ «МАКСИМУМ»

Последствия аварии ликвидировали команды нескольких ведомств. В 30-километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех их позднее стали называть ликвидаторами. Они находились в опасной зоне посменно: те, кто «набирал» максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на их место приезжали другие. Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч человек.

Один из свидетелей тех событий, непосредственно принимавший участие в ликвидации последствий радиационной аварии на Чернобыльской АЭС, - Антон Иванович Мазяр, работник прокуратуры Кировской области.

Утром в день аварии Антон Иванович одним из первых прибыл к месту катастрофы. ФОТО: семейный архив героя публикации

НАШ ГЕРОЙ

Антон Иванович родился 2 марта 1960 года в Казахстане. В период с 1977 по 1981 годы проходил учебу в мореходном училище в городе Херсон, в авиационной школе механиков спецслужб ВВС в городе Стерлитамак Республики Башкортостан.

После окончания Кировского военного авиационно-технического училища (КВАТУ) по специальности «Эксплуатация вертолетов и двигателей» 16 лет (с 1984 по 2000 годы) служил в Вооруженных силах , в период событий на Чернобыльской АЭС занимал должность бортового механика вертолета МИ-8.

Ранним утром 26 апреля 1986 года Антон Иванович одним из первых в составе поисково-спасательной службы на вертолете МИ-8 прибыл в зону катастрофы, о трагических последствиях которой чуть позже узнал весь мир. Масштабы этой трагедии могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженные действия тех, кто в тот момент трудился на месте ЧП. В тот момент старший лейтенант Мазяр и не предполагал, что его участие в ликвидации продлится до середины 1987 года.

Антон Иванович награжден медалями «За спасение погибавших», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «80 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, знаком «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС». Его данные указаны на мемориальной плите у памятника «Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», расположенного в поселке Костино города Кирова.

В прокуратуре Кировской области Антон Иванович работает почти 15 лет. В октябре 2008 года принят на федеральную государственную службу, состоит в должности старшего специалиста 1 разряда отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, в 2013 году удостоен занесения на Доску Почета прокуратуры Кировской области.

По словам коллег, Антона Ивановича всегда отличает активная жизненная позиция, стремление улучшить свою работу и помочь молодым работникам прокуратуры приобрести практические навыки и опыт.

Сын Антона Ивановича Игорь продолжает семейные традиции, его служба в Вооруженных Силах России также связана с авиацией.

СПРАВКА «КП»

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ.

Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. В Российской Федерации было загрязнено более 59 тыс. квадратных километров территории. Почти 8,4 млн человек в России и соседних государств подверглись воздействию радиации.

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, более 500 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.

КСТАТИ

Антон Иванович не единственный житель Кировской области, кто помогал ликвидировать последствия ужасной аварии на Чернобыльской АЭС. Еще с одним ликвидатором «Комсомолка» знакомила читателей ранее.