«Не оставайтесь в стороне!»: кировчан призывают сообщать о пьяных водителях

С начала года по вине нетрезвых водителей пострадали 28 кировчан. ФОТО: ОГИБДД по г. Кирову

День, в течение которого на дорогах нашего города не происходит ни одного ДТП - большая редкость. Зачастую инспекторы за сутки фиксируют несколько аварий, в большей части которых есть пострадавшие.

Нередко виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся водители, севшие за руль пьяными. Чтобы подобных трагедий было меньше, ОГИБДД по городу Кирову организовало специальную акцию.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

По данным ведомства, с начала 2023 года в нашем городе 16 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них травмы различной степени тяжести получили 28 человек. Причем от пьяных автолюбителей страдают и дети: двое из общего числа пострадавших - несовершеннолетние.

Также почти за четыре месяца в рамках рейдов инспекторы и активисты поймали на дорогах Кирова более 280 пьяных водителей. Причем 52 из них сели за руль, будучи под градусом, повторно.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Разумеется, подобные нарушения не проходят для любителей пьяной езды без последствий. По закону, за вождение в нетрезвом виде автомобилисту грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до двух лет. Если же человека поймали за рулем пьяным повторно, тут речь уже может зайти об уголовной ответственности.

Акция проводится с 17 апреля по 31 мая. ФОТО: ОГИБДД по г. Кирову

- Если водитель, причастный к ДТП в нетрезвом виде, был без прав, его может ждать арест на срок до 15 суток, - добавляют в ОГИБДД по городу Кирову.

Для предупреждения подобных ситуаций с 17 апреля по 31 мая ведомство проводит специальную акцию «Пьяный за рулем опасен! Сообщи о пьяном водителе!». В рамках акции инспекторы предлагают всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать о водителях, которые, даже предположительно, могут управлять автомобилем пьяными.

Сообщить (даже анонимно) о нарушении граждане могут в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 58-88-88, 02, 112.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

По статистике, дорожно-транспортные происшествия являются одной из самых частых причин травматизма у несовершеннолетних. Об этих и других источниках опасности, а также о том, как защитить своих детей, читайте в нашем материале.