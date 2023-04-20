Крейсер «Аврора» и Вятка (Киров): что общего в истории легендарного крейсера и нашего края

Судно спустили на воду еще в 1900 году Фото: Тимур ХАНОВ.

В Кирове есть улица, тесно связанная с Петербургом. Октябрьский проспект в разные годы был Петроградской улицей и Ленинградским бульваром. А все потому, что именно эта магистраль вела к вокзалу, откуда можно было отправиться в северную столицу. Однако это не единственная «связочка» Питера и Вятки. Оказывается, гораздо богаче общая история у нашего края и легендарного крейсера «Аврора».

ЕДВА ОТБИЛИСЬ ОТ МИНОНОСЦЕВ

«Аврора» - один из главных символов Октябрьской революции. Именно холостой выстрел из пушки этого крейсера стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Но в книге истории «Авроры» это была далеко не первая страница. Судно спустили на воду еще в 1900 году.

Историки утверждают, что немалая часть экипажа «Авроры» в начале XX века была набрана именно на Вятке.

В частности, в годы русско-японской войны на «Авроре» служили 32 вятчанина, в том числе, например, семеро жителей Слободского. Самых разных «специальностей» - минеры, кочегары, матросы и пр.

Суммарно рейс длился более 200 дней: тропики, штормы, авралы, обстрелы. Было непросто. Все вятчане участвовали в Цусимском сражении, едва отбились от японских миноносцев и лишь в 1906 году вернулись к родным берегам.

Позднее наши на «Авроре» плавали еще во множество мест, спасали жителей итальянской Мессины после землетрясения. В годы Первой мировой экипаж пополнили еще несколько уроженцев Вятской губернии. Один из наших земляков вошел в состав революционного судового комитета.

ДЕЛО СОСНОВСКИХ КОРАБЕЛЬЩИКОВ

Общая история «Авроры» и нашего города вновь «всплыла» в начале 1980-х. Тогда, в 81-м году, в День Победы судно сняли с боевой вахты. Флаг «Авроры» в итоге перевезли в музейный комплекс «Диорама» в центре Кирова. 18 мая флаг принимала целая делегация музейщиков и военных экспертов.

А еще шесть лет спустя Сосновскому судостроительному заводу (Вятскополянский район) поручили изготовить ряд вспомогательных судов для «Авроры». Знаменитый крейсер тогда отправили на реставрацию, а сосновским корабельщикам заказали два баркаса, два вельбота и еще пару малых суденышек. В итоге все было сделано достойно и в срок.

Сосновским корабельщикам заказали два баркаса, два вельбота и еще пару малых суденышек Фото: Тимур ХАНОВ.

А что касается того самого флага с «Авроры», то в стандартной экспозиции «Диорамы» его нет уже давно. Но флаг не утерян, а лишь убран и хранится в фондах краеведческого музея имени Алабина, филиалом которого и является «Диорама».

КСТАТИ

В фондах «Диорамы» и краеведческого музея даже больше «аврорских» экспонатов. Еще в 60-х один из бывших матросов-вятчан, живший тогда в Ленинграде, отправил в Киров посылку. Мужчина передал свой матросский воротничок и небольшой шерстяной шлюпочный флаг.

По материалам «КП» - Киров», «Центра города», архива «Кировской правды»