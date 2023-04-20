Традиционного шествия в 2023 году не будет, но кировчане смогут поучаствовать в мероприятии иными способами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в Кировской области в альтернативных форматах. Торжественного шествия по улицам не будет - из соображений безопасности. Однако организаторы придумали другие способы поучаствовать в мероприятии.

ГЕРОИ ПОБЕДЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Портреты героев - традиционный атрибут празднования Дня Победы. Как правило, на «Бессмертный полк» в Кировской области жители выходили на улицу с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2023 году предлагается попробовать иной формат празднования.

Так, автовладельцы могут разместить портреты ветеранов на задних стеклах своих машин так, чтобы они не мешали обзору. Подключиться к такому способу могут и целые организации, а не только ряд кировчан.

Еще одна идея - печать портретов на футболках, которые можно будет надеть на 9 Мая. Волонтеры также предлагают распространять фотографии в таких футболках в соцсетях с хештегом #героиснами.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН

«Бессмертный полк» в Кировской области также регулярно проводится в онлайн-формате. Так можно поступить и в текущем году. Участники акции могут в соцсетях делиться рассказами о героях своих семей, а в День Победы поставить на свою аватарку фотографию родственника - участника Великой Отечественной войны или СВО либо труженика тыла.

Кроме того, кировчане смогут поделиться фотографиями своих героев на специальном сайте, посвященном акции «Бессмертный полк онлайн». 9 мая загруженные портреты покажут на этом портале, а также на медиафасадах и экранах, по ТВ и на информационных сайтах.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА И СТЕНА ПАМЯТИ В КИРОВЕ

Для кировчан предложено еще несколько вариантов проведения акции. Один из форматов - «Окна Победы». В его рамках желающие смогут украсить окна своих домов в тематике Дня Победы, а также вписать в эти композиции портреты своих героев.

Другой вариант - «Стена Памяти». К этой акции могут присоединиться общественные и образовательные организации, предприятия и представители бизнеса. В офисных зданиях, учебных заведениях, на производствах и компаниях выставят стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны, родственников учащихся и работающих.

В День Победы на улицах Кировской области традиционно пройдет раздача георгиевских ленточек. Этим займутся волонтеры и активисты молодежных движений. Самих ветеранов в преддверии праздника ждут личные поздравления, а также стихи и песни.

Вечером 9 мая все жители региона смогут поучаствовать в акции «Свеча Памяти». В это же время небо в области осветят «Лучи Победы»: у знаковых мемориалов Кировской области зажгут прожекторы, направив их вверх.