Вятские на «Титанике». Среди тысяч пассажиров легендарного корабля было двое наших земляков

Лайнер затонул 111 лет назад. Удалось ли спастись нашим землякам? Фото: Комсомольская правда

Немногие знают, что на знаменитом корабле «Титаник» были и пассажиры из Вятского края. Всего двое - мальчик и его мама. «КП» - Киров» делится этой историей.

СБЕЖАЛА ИЗ-ПОД ВЕНЦА

У Котельничского стряпчего Петра Кисельникова была дочь Мария. Когда девушке исполнилось 18 лет, Петр Васильевич решил выдать ее замуж за соседа. Сама Мария узнала об этом случайно: проговорились сестры. Сосед девушке не понравился, и однажды утром она сбежала, собрав всего один чемодан вещей.

Несколько лет от Марии не было никаких вестей. Но однажды она просто взяла и приехала к папе. С ней прибыли муж Прокофий Мулляр и сын Сережа. Встреча была недолгой. Мария с семьей собиралась в Америку: ее муж был состоятельным по тем временам человеком.

Позднее Мария написала еще письмо: сообщила, что родила младшенького, Владислава. Его она тоже показала папе, правда, приехала без мужа и старшего сына. Петр Васильевич был несказанно рад визиту, не хотел отпускать их обратно. Как будто что-то чувствовал. Проводил дочь и внучка до Ревеля и взял обещание, что та, вернувшись в Америку, сразу отправит телеграмму. Но не дождался.

СТАРИК С ГОРЯ ЗАБОЛЕЛ

Обратный путь Мария с годовалым Владиком как раз преодолевали на «Титанике» - огромном лайнере, принявшем более 1 300 пассажиров. С учетом команды и обслуги на корабле оказалось более 2 200 человек.

14 апреля 1912 года «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул менее, чем за 3 часа. Спаслись лишь 704 человека. Увы, ни Марии Петровны, ни Владика Кисельникова-Мулляра среди них не было.

Газеты наперебой рассказывали о крушении. Кисельниковы, увидев заголовки, тут же отправили телеграмму Прокофию. Ответ был неутешительным: в списке спасшихся Марии и сына не было.

Старик Кисельников с горя заболел, заказал себе гроб, поставил под крышу дома. В том же году городской стряпчий и умер.

Считается, что потомков Кисельниковых в Котельниче уже не осталось. Однако «Комсомолке» в свое время удалось пообщаться с местной жительницей Татьяной Вылегжаниной.

- Я стала искать самых старых жителей улицы Остроконечной, - рассказала тогда женщина корреспонденту. - Единственной, кто помнит эту историю, оказалась Любовь Безденежных. Когда «Титаник» затонул, ей было четыре года. Любочка дружила с внучкой Кисельниковых Таей, они вместе ползали на чердак смотреть гроб старика Кисельникова.

Фотографий Марии, Прокофия и сыновей не осталось. Писем и телеграмм тоже. А тот самый дом Кисельниковых снесли практически 100 лет назад.

КСТАТИ

А еще один наш земляк приложил руку к строительству легендарного корабля. Звали его Мирон Кочкин, в 1909 году он попал в Англию по приглашению магната Стюарта Питти. С еще одним россиянином Степаном Чуговым Мирон попал в Белфаст, где и строился лайнер «Титаник».

Мирон писал родным о тяжести работы, но одновременно восхищался красотой и величием лайнера. Новость о крушении «Титаника» его шокировала. Позднее он вернулся домой, работал на Аркульском заводе, участвовал в регатах 1920-х годов.